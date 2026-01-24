Adri Guerrero encarrila el triunfo de un Juvenil A convincente

El Juvenil A blaugrana continúa segundo a un punto del líder, el Espanyol. Los blanquiazules superaron (3-0) al Zaragoza mientras que los de Pol Planas se impusieron (2-0) al Girona.

El Mallorca, tercer clasificado, ya está a seis puntos del Barça y a siete del Espanyol con lo que el campeonato liguero está cerca de convertirse en un duelo mano a mano entre pericos y culés.

Pol Planas está dirigiendo con éxito al Juvenil A / FCB

El Girona no le puso las cosas fáciles a los blaugranas aunque el Juvenil A blaugrana salió convencido de pisar fuerte des del primer instante. En los primeros cinco minutos Nuhu Fofana y Hafiz Gariba ya avisaron pero los de Jonathan Ruiz resistían.

El primer gol del partido llegó tras un pase erróneo del exblaugrana David Saéz que aprovechó Nuhu Fofana.

El ariete mataronense presionó, robó y asistió a Adrián Guerrero que marcó con clase. El malagueño estrenó su nueva posición con un buen gol.

Adri ha ejercido durante todo el curso la función de falso '9' pero el gran momento de Fofana ha provocado que Planas lo resituara de '11'. En la banda izquierda, el andaluz dejaba el carril libre para el lateral Lorenzo y se situaba en una zona intermedia entre la banda y el eje ofensivo.

El gol blaugrana provocó que el Girona reaccionara y en el tramo final del primer período generó dos ocasiones claras que solventó de manera espectacular el portero blaugrana Max Bonfill.

Max Bonfill estuvo pletórico contra el Girona / FCB

En este tramo de encuentro los dos laterales izquierdos pudieron marcar con dos chuts repelidos por el larguero. Si David Escoda rozó el 1-1, Lorenzo Oertli tuvo a tiro el 2-0.

En la segunda mitad, el Barça siguió jugando al ritmo que marcan los Pedros (Villar y Rodríguez) y así llegó el segundo tanto.

El mediocentro gallego inició la jugada del 2-0 con una preciosa pared con Orian Goren y una asistencia letal a Nil Vicens. El de Palamós, tras un control dificultoso, definió de maravilla con la zurda.

Quedaba poco más de media hora y el Girona no se rindió y buscó acechar la portería de Max Bonfill.

El guardameta de Vic se lució con buenas paradas, especialmente una brillante ante David Saéz. Los dos equipos tuvieron sus opciones pero el marcador ya no sufrió variaciones ante una lluvia cada vez más intensa.

Nil Vicens marcó el 2-0 contra el Girona / FCB

El próximo reto del Juvenil A de Pol Planas es superar la segunda eliminatoria de la copa del rey.

El partido en el campo del Valencia se disputará el próximo miércoles en la Ciudad deportiva del Valencia en el campo Antonio Puchades.

El encuentro se jugará a las 18h y será el partido único de octavos final de una competición en la que el Barça es el vigente campeón.