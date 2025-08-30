Adiós a la categoría cadete: ¿cómo se llaman ahora estos equipos de La Masia?

El curso 2025-26 es la tercero en el que se aplica la remodelación de categorías en la Federació Catalana de Fútbol.

En la temporada 2023-24 se acabó con las denominación de las categorías benjamín y alevín y se empezó a aplicar la fórmula que utilizan la mayoría de países.

La denominación de benjamín de primer año pasó a ser categoría Sub-9 y la de benjamín de segundo año, categoría Sub-10. Así se hizo también con las categorías alevines que se dividieron en dos.

Lo que antes era conocido como alevín de primer año corresponde ahora a categoría Sub-11 mientras que la categoría Sub-12 es lo que antes era alevín de segundo año.

El Sub 12 del Barça se proclamó campeón de Catalunya / FCB

A partir de aqyuí las ligas (División de Honor, Preferente y Primera división) se aplican a cada año y no a cada categoría bianual como sucedía anteriormente.

La temporada pasada se realizó el mismo procedimiento con el término infantil. Lo que antes era infantil de primer año es ahora Sub-13 mientras que un infantil de segundo año es ahora un Sub-14. El Infantil B del Barça pasó a ser el Sub-13 del Barça y el Infantil A el Sub-14 del FC Barcelona.

La categoría cadete ya es historia

El tercer paso en esta remodelación empieza ahora con el concepto cadete. Esta denominación pasa a la historia y ya no hablaremos del Cadete B ni del Cadete A.

Ahora el Sub-15 agrupará a los jugadores que antes eran conocidos como cadetes de primer año mientras que el Sub-16 equivaldrá al antiguo Cadete A.

No es simplemente un cambio de nomenclatura ya que hasta esta temporada la categoría cadete englobaba dos años y ahora se han creado las categorías Sub-15 y la Sub-16.

El Cadete B eliminó al Sporting en los cuartos / East Mallorca Cup

Esto quiere decir que la temporada pasada el Barça tenía al Cadete A en la liga División de Honor Cadete y al Cadete B en la liga preferente cadete y ahora será diferente.

En la actual temporada, el Sub-16 barcelonista jugará en la División de Honor Sub-16 pero el Sub-15 blaugrana ya no competirá en la Liga Preferente sino en la Liga División de honor Sub-16.

Es lo mismo que sucedió la temporada pasada cuando el Sub-13 (antiguo Infantil B) que compitió en la Divisió de Honor Sub-13 y el Sub-14 (antiguo Infantil A) que jugó en la División de Honor Sub-14.

La gran diferencia es que cada equipo competirá con rivales de su edad y del máximo nivel.

Del Sub-13 al Sub-16

Así quedan las categorías antes conocidas como infantil y cadete con esta restructuración.

Generación 2013-Categoría Sub-13 (antiguo Infantil B)-Liga División de Honor Sub-13. Entrenador FCB: Jordi Pérez

Generación 2012-Categoría Sub-14 (antiguo Infantil A)-Liga División de Honor Sub-14. Entrenador FCB: Adrià Monràs

Johan Leiva aspira a triunfar en el Barça con el dorsal 14 / FCB

Generación 2011-Categoría Sub-15 (Antiguo Cadete B)-Liga División de Honor Sub-15 Entrenador FCB: Àlex Fernández

Generación 2010-Categoría Sub-16 (Antiguo Cadete A)-Liga División de Honor Sub-16 Entrenador FCB: David Sánchez

Un cambio progresivo

A efectos prácticos, anteriormente el Infantil B barcelonista no competía con los mejores equipos de su edad porque estaba en la Liga Preferente y competía por ejemplo contra el Infantil A del Tortosa o el Santboià.

Ahora el Sub-13 (antigio Infantil B) no compite contra equipos un año mayores sino que comparte liga con el Sub-13 del Espanyol, Damm o Girona.

Iker Nsang es un lateral con alma de mediapunta / Javier Ferrandiz

Esta temporada sucederá lo mismo con el Cadete B (ahora Sub-15) que pasará de competir con el Cadete A de La Floresta o el Tortosa a hacerlo contra el Sub-15 del Nàstic, Girona, Damm o Espanyol.

El próximo paso será acabar con la categoría juvenil

La temporada 2026-27 será la última en la que se aplicará esta pequeña revolución de categorías y entonces es cuando finalizará en Catalunya el concepto juvenil y de los tres años que engloba ahora esta categoría se pasará a las categorías Sub-17 y Sub-19.

Este paso ya será el definitivo para dejar atrás los conceptos benjamín, alevín, infantil, cadete y juvernil para divisir las categorías por años.