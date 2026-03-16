Adam Qaroual, el extremo más filigranero de La Masia, vuelve a brillar con eficacia

Narcís Sala. Sábado al mediodía. Partido de la jornada 22 de la División de Honor Sub-14. El Barça visita el campo del Sant Andreu. Adrià Monràs alinea un once inicial muy excitante. David Moreno vuelve a ser titular y la delantera la conforman Álex Pliego, Fode Diallo y Adam Qaroual.

El Sub-14 del Barça necesita ganar para acercarse al liderato pero el objetivo de estos infantiles es mejorar en cada partido para seguir evolucionando en la mejor cantera del mundo.

El Sant Andreu se cierra atrás para negarle los espacios a un Barça que juega y combina con criterio. Los cuatribarrados parece que están logrando frenar al Barça pero Adam Qaroual abre la lata con un gol extraordinario.

Adam Qaroual es capaz de hipnotizar el balón / Dani Barbeito

El extremo alemán con raíces marroquís recorta en dos ocasiones y finaliza con un gran chut que sorprende al portero local. Adam es un jugador que ha sufrido la exageración de los que nunca lo han visto jugar y en base a unos 'highlights' muy llamativos lo apodaban el nuevo Messi o el futuro Ronaldinho.

Estas exageraciones no benefician al jugador ya que se crean expectativas altas que luego tienen muchas posibilidades de defraudar. Y entonces hay quién cae en el otro extremo de calificar al jugador como un 'bluff'.

Adam Qaroual no es ni el nuevo Messi ni un mal futbolista, es un jugador con grandes virtudes que está en un proceso de mantener sus cualidades artísticas para tocar el balón y realizar filigranas encajando en el modelo Barça.

Adam Qaroual y David Moreno celebran un gol / Dani Barbeito

El Adam Qaroual de esta temporada es un jugador menos vistoso y espectacular que el de sus inicios en el Barça. El extremo diestro del Sub-14 está aprendiendo a jugar de manera disciplinada para el bien del colectivo. El futbolista que llegó del PSV es un extremo que no destaca por su velocidad ni potencia pero es un fino estilista como hay pocos.

Ante el Sant Andreu no solo abrió la lata con un gran latigazo sino que cerró la cuenta goleadora (1-5) con una gran volea. Durante todo el partido se le vio muy centrado en tareas tácticas y defensivas dejando, eso sí, chispazos de su indudable calidad.

Lograr el equilibrio entre su virtuosismo técnico y saber leer bien el juego colectivo será la clave para que su talento individual pueda lucir en el modelo Barça. Sus esfuerzos para mejorar cada día le acercan a lo que desean los técnicos que tratan también de que no pierda su esencia.

Adam Qaroual es un portento técnico / Dani Barbeito

Esta temporada Adam suma cuatro goles y ha servido numerosas asistencias. Su gran objetivo más allá de contribuir con cifras es convertirse en un futbolista todavía 100% útil para el equpo sin perder sus cualidades diferenciales. Su desarrollo físico todavía está por explotar, algo que frena su rendimiento pero la paciencia y el trabajo diario son las únicas recetas para seguir progresando.

El camino pasa por repetir a menudo partidos como el que nos ofreció en el Narcís Sala. Adam se ha ganado entrar en el mejor once de la semana en La Masia que en esta ocasión lo conforman estos futbolistas: Álex Guardado, Darwin Zamora, Luca Pérez, Pol Jou, Lucas Bernal; Guillem Balcells, Pedro Villar, David Moreno; Álex Pliego, Nuhu Fofana, Adam Qaroual.

El 11 ideal de la semana

ÁLEX GUARDADO:El portero del Sub-15 tuvo poco trabajo pero lo resolvió con eficacia en el Narcís Sala. Álex es un portero que contagia seguridad a la defensa.

DARWIN ZAMORA: El defensa zurdo del Sub-15 anotó un gran gol de falta en el triunfo (1-7) del equipo de Álex Fernández en el campo del Atlètic Segre.

LUCA PÉREZ: El central del Sub-16 anotó el primer gol del equipo de David Sánchez. Segunda semana que Luca anota un gol de cabeza. El Sub-16 venció 3-0 al Sant Cugat.

Luca Pérez volvió a marcar / Dani Barbeito

POL JOU: Partidazo del central zurdo del Sub-14. En el triunfo (1-5) en el Narcís Sala, Pol Jou estuvo impecable con balón y en las vigilancias defensivas. Su crecimiento día a día está siendo fantástico.

Pol Jou es un central magnífico / Dani Barbeito

LUCAS BERNAL: El habitual lateral izquierdo del Sub-15 actuó como extremo y se salió con un triplete en la goleada (1-7) de su equipo en Lleida. Lucas suma ya ocho goles en el campeonato liguero.

Lucas Bernal marcó tres goles / Valentí Enrich

GUILLEM BALCELLS:El central o mediocentro del sub-13 marcó su undécimo gol de la temporada y contribuyó de manera decisiva al triunfo de su equipo (2-1) contra el Gimnàstic de Tarragona.

PEDRO VILLAR: El mediocentro gallego crece de manera impresionante partido a partido. En las semifinales y la final de la Copa del Rey y ante el Girona B, Pedro Villar actuó a un gran nivel.

DAVID MORENO: El interior zurdo volvió a ser titular con el sub-14 y maravilló con su excelente calidad. El de Benifaió ofreció un recital de pases, regates y acciones de un talento sublime.

David Moreno es una joya de un valor incalculable / Valentí Enrich

ÀLEX PLIEGO: El extremo zurdo del Sub-15 anotó el 0-2 que encarriló el triunfo de su equipo en el campo del Sant Andreu. Álex se mostró muy desequilibrante ejerciendo de '7'.

NUHU FOFANA: El delantero centro de Mataró marcó tres goles entre la semifinal y la final de la Copa del Rey juvenil. Como revulsivo, Nuhu Fofana es un futbolista impagable.

Nuhu Fofana está marcando goles con facilidad / Dani Barbeito

ADAM QAROUAL: El extremo alemán abrió la lata en el Narcís Sala y culminó su gran actuación individual con un segundo tanto que redondeaba la goleada contra el Sant Andreu.