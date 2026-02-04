Abdelkarim y Onstein entrenan por primera vez con el Barça

El Barça Atlètic arranca la semana preparando el próximo partido que disputará el domingo 8 de febrero en el Estadi Johan Cruyff (18:00 horas) contra el Barbastro, en un encuentro correspondiente a la 22ª jornada del grupo 3 de la Segunda RFEF. Juliano Belletti ha contado con dos novedades en el entrenamiento que se ha llevado a cabo durante la mañana de este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Hamza Abdelkarim y Juwensley Onstein.

El egipcio y el neerlandés se han convertido en dos de las nuevas incorporaciones que ha firmado el filial blaugrana en este mercado de invierno, junto a Joaquín Delgado y Patricio Pacífico. La dirección deportiva blaugrana ha movido ficha en esta ventana de trasnferencias, también, con la rescisión de Parriego, los traspasos de Dro y Mbacke, además de la renovación y cesión de Andrés Cuenca. Sin olvidar la prolongación contractual del guardameta Eder Aller hasta el 30 de junio de 2028.

El FC Barcelona llegó a un acuerdo con el Al Ahly para la cesión de Hamza Abdelkarim hasta el 30 de junio de 2026, que incluye una opción de compra de unos tres millones de euros por el delantero egipcio. Por otra parte, los blaugranas cerraron el traspaso Juwensley Onstein, defensa neerlandés de 18 años y que proviene del equipo reserva del Genk belga, hasta el 30 de junio de 2028 con una temporada más opcional.