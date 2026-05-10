El '9' del futuro no para: Destiny marca 5 goles en un partido en el que no es titular

Destiny Kosisso Ejiofor John es uno de los grandes proyectos de delantero centro de La Masia. Destiny es un '9' potente, rápido, asociativo y con una capacidad para definir ante el portero única. El de Montcada, de raíces nigerianas, es el máximo goleador de todo el fútbol-11 del Barça.

Este fin de semana marcó cinco de los nueve goles que su equipo anotó en el campo del can Buxeres. Lo más increíble de este repóquer es que Destiny no fue titular. En la primera mitad el equipo de Pol Combellé ganaba 0-2 gracias a las dianas de Denzel Winter y Biel Ramos. Este equipo Sub-12 (antiguo Alevín A) milita en la liga Preferente Sub-13 y la pasada semana certificó el título de liga ganando en el campo de la Penya Barcelonista Cinc Copes.

Destiny Ejiofor es el máximo goleador del fútbol-11 del Barça / Valentí Enrich

En todo el campeonato, el Sub-12 barcelonista solo ha empatado dos partidos y no conoce la derrota. Esta goleada en el campo del Can Buxeras (0-9) es contra un equipo de la zona media de la clasificación que en las anteriores tres jornadas solo había encajado dos goles.

Destiny Ejiofor anotó dos goles en sus cinco primeros minutos en el campo. La presencia y calidad de este atacante marca las diferencias y Destiny anotó tres dianas más hasta sellar con su extrema calidad el definitivo 0-9.

Con estos cinco goles Destiny suma ya 46 dianas en las 29 jornadas de liga disputadas. De estos 29 partidos oficiales del curso, Destiny ha jugado 25 partidos, siendo titular 17 veces. La media de goles que ostenta Destiny es de 1,8 tantos por partido.

Destiny Ejiofor es un delantero explosivo / Valentí Enrich

El Sub-12 del Barça ha marcado esta temporada 146 goles. Destiny ha anotado por lo tanto el 31% de los goles de su equipo. El segundo máximo goleador blaugrana es el zurdo Joel Cabanes con 16 tantos. Es muy significativo de la calidad de Destiny que aventaje en 30 goles al segundo máximo anotador de su equipo.

Noticias relacionadas

La semana pasada Destiny ya fue un gran protagonista siendo decisivo en el triunfo de Catalunya en el campeonato de España Sub-12. Destiny anotó los dos goles de la selección catalana alevín que se impuso a Valencia.