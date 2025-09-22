¡7 goles! El debut liguero loco de los hermanos Ejiofor

Llevan el gol en la sangre. Los hermanos Ejiofor son dos de las grandes promesas de la cantera del Barça. Destiny es el delantero centro del sub-12 (antiguo Alevín A) mientras que Divine es el 9 del Sub-15 (antiguo Cadete B). Ambos han debutado este fin de semana con sus equipos en sus respectivas ligas y se han hinchado a marcar goles.

Divine marcó los tres goles de su equipo al Cerdanyola mientras que de los siete goles del Sub-12 en el campo del Mollet Destiny firmó ni más ni menos que cuatro tantos.

El Sub-15 del Barça debutó en el campeonato liguero en un partido que quedó resuelto en el primer tiempo. El 3-0 final llegó en un margen de 19 minutos. El primer gol del equipo dirigido por Álex Fernández nació de las botas del extremo zurdo Héctor Néstor Asumu que asistió a Divine que remató de manera certera.

Divine Ejiofor es un 9 puro / Instagram

Los cadetes de primer año del Barça se avanzaban en el minuto 17 . La diana que encarriló definitivamente el partido la generó en una acción individual Adrián Sánchez.- El malagueño regateó a cuatro jugadores en un espacio reducido y dejó solo a Divine que no perdonó. Divi completó su magnífica actuación con un penalti que transformó a dos minutos para llegar al descanso.

Destiny es un goleador muy técnico / Instagram

Si en la Ciutat esportiva Divi deslumbró en la primera jornada de la División de Honor Sub-15, en el campo Germans Gonzalvo en Mollet su hermano Destiny se lució con un póker formidable. Era el primer partido de liga del Sub-12 en la Preferente Sub-13 Destiny fue el gran héroe del 1-7 final en el campo del Mollet. Era además un partido especial ya que se trataba del primer encuentro oficial de este equipo en el formato de fútbol-11.

En el fútbol-7 Destiny se ha hinchado estos años a marcar goles pero el siempre delicado salto al fútbol-11 no se le ha atragantado al atacante de Montcada.

Destiny Ejiofor es un goleador increíble / FCB

Divine y Destiny son jugadores nacidos en Catalunya criados en una familia de origen nigeriano. El hermano mayor de la familia Ejiofor John es David Obinna que también jugó en el Barça pero actualmente milita en el Cornellà. David Obinna también es delantero aunque en sus últimos años ha pasado de ejercer de '9' a actuar como extremo.

Los hermanos Ejiofor son los dos futbolistas más destacados del once ideal de la jornada en el que destacan futbolistas de diferentes categorías. Nuestro once ideal del fin de semana es el siguiente: Max Bonfill, Iker Nsang, Guillem Balcells, Baba Kourouma, Mounirou Kande; Pedro Rodríguez, Unai Balmon, Adrián Sánchez, Ebrima, Divine y Destiny.

MAX BONFILL: El portero del Juvenuil A volvió a tener un partido tranquilo pero en las escasas incursiones del Girona se mostró inexpugnable

IKER NSANG: El lateral derecho del Sub-15 es un prodigio de imaginación y precisión. Contra un rival como el Cerdanyola el 2 blaugrana generó mucho peligro con sus internadas por la banda.

GUILLEM BALCELLS: El jugador del Sub-13 actúa normalmente de mediocentro pero en la segunda mitad del partido contra el Sant Cugat (3-1) Jordi Pérez lo situó de central. Balcells demostró que puede jugar de defensa con un rendimiento muy alto.

Balcells fue el mejor jugador del Barça / La Liga

BABA KOUROUMA: El central zurdo del juvenil A se mostró muy acertado con y sin balón. Fue el primer generador de juego y estuvo muy atento a las contras del Girona

MOUNIROU KANDE: Situamos al extremo izquierdo del Sub-13 de lateral pero se trata de un '11' puro. el ex del Manresa es rápido, potente y muy técnico. Deslumbró en el debut del equipo de Jordi Pérez (3-1) contra el Sant Cugat.

PEDRO RODRÍGUEZ: El centrocampista del Juvenil A volvió a disfrazarse de Pedri. Sus recursos técnicos son bestiales. Se entendió de maravilla con Dani Ávila y Orian Goren completando un centro del campo de lujo.

UNAI BALMON: Después de participar durante buena parte de la pretemporada con el Juvenil B, el ex centrocampista del Espanyol volvió al cadete A y lo hizo a lo grande. Balmón marcó dos de los cinco goles que su equipo anotó en el campo del Atlètic Segre.

Balmon y sus compañeros celebran un gol / Dani Barbeito

ADRIÁN SÁNCHEZ: El malagueño es un talento inmenso al que le suele costar brillar con regularidad. Ante el Cerdanyola, Adri nos dejó la pincelada de mayor clase en una jugada genial en la que superó a medio equipo rival y asistió a Divi.

EBRIMA TUNKARA: En su debut como titular con el juvenil A se salió. Gran actuación coronada con un golazo. Pudo marcar un par más y fue una pesadilla para el Girona.

DIVINE EJIOFOR: El sub-15 blaugrana derrotó al Cerdanyola (3-0) gracias al acierto impecable de su 9. Divi anotó un 'hat-trick' impecable.

DESTINY EJIOFOR: El Sub-12 debutó de manera fantástica (1-7) en el campo del Mollet. Destiny marcó cuatro de los siete goles del equipo de Pol Combellé. La goleada la completaron Biel Chaves, Biel Ramos y Joel Cabanas.