De 4a Catalana al Barça: la historia del ghanés que quiere ser el nuevo Puyol

Es una de las revelaciones del Juvenil A barcelonista que lidera la División de Honor y la Youth League.

El tercer equipo del Barça cuenta con una serie de futbolistas muy prometedores pero pocos tienen la curiosa trayectoria de Hafiz Gariba.

El defensa nacido hace 18 años en Teshie (Ghana) llegó al Barça hace medio año en el tramo final de la pasada temporada. Actualmente es un puntal del equipo que dirige Pol Planas gracias a su alta calidad técnica para sacar el balón jugado y un espíritu competitivo muy destacable.

Hafiz Gariba se ha adaptado de maravilla al Barça / FCB

Hafiz Gariba había arrancado el curso pasado defendiendo los colores del Club Esportiu Codolar. Gariba competía en esta modesta entidad del barrio del Carmelo de Barcelona para adquirir ritmo competitivo.

El ghanés disputó trece partidos en este equipo que juega en el Campo Municipal d'Horta y que viste de blanquinegro.

Hafiz Gariba está creciendo una barbaridad / Marcet Football

La temporada pasada el Codolar militaba en el grupo 20 de la Cuarta Catala, la categoría más baja del fútbol territorial catalán. Gariba contribuyó al ascenso de este equipo a la Tercera Catalana y actualmente el entrenador de este modesto conjunto es el excanterano blaugrana Dani Tortolero, un jugador que llegó a debutar con Van Gaal en el primer equipo.

Gariba compaginaba los entrenamientos en la academia Marcet con los partidos en el conjunto del Carmelo.

Hafiz Gariba aprendió mucho en la Academia Marcet / Marcet Football

Gariba llegó a Barcelona de Ghana para residir en la Academia Marcet, una escuela de fútbol especializada en captar talento internacional y formarlos específicamente para la mejora individual preparándolos para el fútbol profesional.

Gariba explicó en la web de esta academia sus inicios en el fútbol: "Desde pequeño sentí que podía llegar a ser futbolista profesional. Mi familia y mis amigos me apoyaron y siempre me animaron a trabajar duro".

Hafiz Gariba es una apuesta de futuro del Barça / FCB

Fue durante un partido en su país natal cuando los ojeadores de la escuela Marcet Football descubrieron su talento. “Me vieron jugar y decidieron ayudarme. Mi agente me habló del Marcet y empecé a seguirlos en redes sociales y a ver sus vídeos. Supe que era el lugar adecuado para mí”.

Gariba no deja de mejorar y si en la Academia Marcet notó una mejora sensible su evolución en el Barça está siendo asombrosa. El Barça se fijó en la clase y agresividad de un central que está respondiendo a las expectativas.

Las desconexiones defensivas que a veces caracterizan a algunos centrales africanos no forman parte de las características de un zaguero con un enorme potencial en lo físico, técnico y mental.

Hafiz Gariba jugó nueve partidos con el Juvenil B / Dani Barbeito

La parte final de la temporada pasada fue de adaptación al club blaugrana. Con Pol Planas sumó 607 minutos en nueve partidos en los que marcó un gol. También pudo debutar con el Barça Atlètic en la semifinal de la Copa Catalunya contra el Espanyol.

La dirección del fútbol base blaugrana decidió ascenderlo esta temporada al Juvenil A y los técnicos están impresionados con su evolución.

Hafiz Gariba fue titular contra el Hospi / Valentí Enrich

Aunque Hafiz tiene aún mucho margen de mejora se le advierten grandes cualidades y un carácter competitivo que le ayuda a exigirse cada día y a no parar de mejorar.

Gariba ya ha disputado cuatro partidos de liga y dos de Youth League en los que ha impresionado por su presencia defensiva.

Orian Goren y Hafiz Gariba han destacado contra el Hospi / Valentí Enrich

El ghanés es un central fino y elegante pero a la vez destaca por su efectividad en las tareas de marcaje.

Cuando firmó para el Barça procedente de la Academia Marcet confesó a la web de esta escuela quién es su ídolo, un hecho que ayuda a entender el tipo de futbolista en el que se quiere convertir: "Desde pequeño veía los partidos del Barcelona. Mi jugador favorito siempre ha sido Carles Puyol. Quiero seguir aprendiendo y demostrar que pertenezco a este club".

Hafiz celebra un gol con Villar y Max Bonfill / Dani Barbeito

Hafiz Gariba es un jugador muy abierto a las indicaciones de los técnicos ya que entiende que es un privilegiado que puede explotar sus condiciones en el mejor contexto futbolístico. Así lo expresaba cuando llegó de su país a la Academia Marcet: “En Ghana, después de los partidos, nadie analizaba tu rendimiento. Aquí te llaman, te muestran vídeos y te explican qué debes mejorar. Eso me ayudó muchísimo”.

Para llegar al Barça Atlètic y al primer equipo aún le quedan muchas sesiones de vídeo y numerosos entrenamientos y partidos que afrontar.

Que su ídolo sea Puyol no es casual ya que todo lo que ha logrado Hafiz ha sido a base de muchos esfuerzos y sacrificios y ahora no es el momento de detenerse ni de frenarse.

Hafiz Gariba se entrenó con el Barça Atlètic / FCB

Toca trabajar muy duro para seguir saltando etapas y seguir creciendo en todas las facetas del juego. En el club creen que si su evolución sigue siendo ascendente puede convertirse en uno de los defensas con más proyección y posibilidades de llegar al primer equipo blaugrana.