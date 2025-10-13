El 1x1 del Sub-13 del Barça en Orlando

Así jugaron los futbolistas que Jordi Pérez desplazó a Orlando para la disputa de uno de los torneos de mayor prestigio en el fútbol base.

Aunque el Barça no pudo clasificarse para las semifinales del torneo los futbolistas del sub-13 demostraron que esta generación del 2013 es muy interesante.

Víctor Rodríguez es el ayudante de Jordi Pérez / Instagram

Hay que tener en cuenta además que algunos de los mejores futbolistas de esta quinta se quedaron en Barcelona en una política de rotaciones para que todos puedan disfrutar de experiencias irrepetibles.

Se trata de repartir las presencias de los jugadores en los torneos de más prestigio y repercusión.

El Sub-13 del Barça es una piña / LALIGA FCFutures

En el próximo torneo de esta dimensión en Maspalomas previsto para la Navidad viajarán algunos de los que en esta ocasión se quedaron en casa.

Jugadores de la talla de Pep Farrés, Mario Franco, Jan Moré o Mounirou no viajaron a Orlando pero los que sí lo hicieron exhibieron su calidad.

ERIC COYO: El guardameta barcelonés fichado del Cornellà hace cuatro temporadas impresiona por su físico. Su envergadura y colocación le permite llegar a balones imposibles. Transmite seguridad.

Eric Coyo fue decisivo con sus grandes paradas / LALIGA FCFutures

NIL ABELLÁN: El portero barcelonés que llegó a la cantera blaugrana en el 2021 procedente del Sant Gabriel es toda una garantía bajo los palos. Nil firmó algunas de las mejores paradas del torneo con intervenciones de lujo.

ISSA NIAKATÉ: arrancó el torneo con dudas y lo acabó pletórico. En sus dos últimos partidos fue un coloso en defensa y un avión en ataque. Aunque es un lateral derecho puro acabó jugando y con mucho acierto de delantero.

Issa Niakaté es un jugador muy completo / LALIGA FCFutures

ENRIC VILARÓ: El único central puro de la convocatoria. La presencia de este defensa fichado del Gimnàstic de Manresa en el 2021 es vittal ya que transmite seguridad y aplomo. Defiende bien y saca el balón con criterio.

JAN GÓMEZ: Marcó un gol importante contra el Espanyol y siempre dio la talla en los minutos que disputó. Como lateral derecho es incisivo, valiente y juega siempre con criterio. Aportó carácter e inteligencia en el campo.

Jan Gómez marcó contra el Espanyol / LALIGA FCFutures

JAUME CASANOVAS: El lateral zurdo leridano no tuvo tanto acierto goleador como en el torneo nacional de Villarreal pero volvió a demostrar su velocidad, garra y clase. Sus apariciones por la banda son siempre peligrosas.

IZAN RUIZ: El ex jugador del Reus suplió en algunos momentos a Jaume e incluso ejerció de 9 cuando abdou estaba tocado. Siempre lo da todo y ofrece soluciones al equipo cuando se le necesita.

GUILLEM BALCELLS: El gerundense se puso a tono a medida que avanzaba el campeonato. Marcó dos goles y lideró el centro del campo con autoridad y calidad. Su versatilidad y talento le convierten en el gran referente del equipo.

Balcells celebra un gol con Jaume / LALIGA FCFutures

BIEL BLANCO: El centrocampista fichado del Nàstic está adaptándose al juego del Barça a pasos agigantados. Su enorme presencia física y descaro con el balón fueron un desahogo para los de Jordi Pérez.

JULEN GALLARDO: El centrocampista de Blanes marcó un gol y gozó de más ocasiones. Su escasa estatura le dificultó entrar ben juego con continuidad pero sus chispazos fueron de gran calidad. Tiene un enorme potencial.

Julen Gallardo fue uno de los jugadores más activos del Sub-13 blaugrana / LaLiga FCFutures

ANAS SAGHDANI: El delantero centro fichado de la Damm no pudo estrenarse como goleador en Orlando,. En los dos primeros partidos estuvo incómodo pero ante el Atlético jugó muy bien y gozó de ocasiones claras en las que el gol se resistió de manera azarosa.

Anas estuvo muy cerca del gol / LALIGA FCFutures

ABDOU LATIF: Empezó bien el torneo pero sufrió unas molestias que le frenaron. Acabó dejando detalles de ariete de mucho nivel y potencial. Le faltó suerte para marcar algún gol.