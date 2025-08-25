El 1x1 de la 'Generación Maracaná' de La Masia

Maracaná celebró el triunfo del Flamengo que se coronó como campeón de la Intercontinental Sub-20 por segundo año consecutivo. La alegría de los aficionados brasileños por la victoria lograda en la tanda de penaltis no ha tapado la gran actuación del Barça que dejó huella en uno de los grandes estadios de fútbol del panorama planetario.

Juliano Belletti salió orgulloso del carácter y el fútbol que mostró un equipo barcelonista que se exhibió ante las cámaras de BTV en Catalunya y de Globo (televisión pública) en Brasil. Así jugaron y esta es la proyección a medio plazo de la generación blaugrana de Maracaná.

Maracaná disfrutó de un partidazo entre el Flamengo y el Barça / FCB

Unos futbolistas que se crecieron en uno de los templos más míticos de la historia de este deporte.

EDER ALLER

El portero Eder Aller fue uno de los jugadores más destacados del Barça en Maracaná. Pese a los dos goles encajados, Eder evitó tres o cuatro goles más de un conjunto brasileño. Los cariocas no llegaron con mucha frecuencia al área del Barça cada vez que lograron acercarse la portería barcelonista lo hicieron con sumo peligro.

Eder Aller paró un penalti en Maracaná / FCB

Además, Eder paró una pena máxima en la tanda de penaltis y estuvo cerquita de atajar un par de lanzamientos más por lo que estuvo cerca de ser uno de los héroes del Barça. Su nivel fue más alto incluso de lo esperado porque es un jugador que no olvidemos que la temporada pasada fue un habitual suplente.

XAVI ESPART

Los más de 45 mil aficionados que presenciaron el Flamengo-Barça en Maracaná quedaron impresionados por el nivel del lateral derecho blaugrana. Xavi Espart es mucho más que un '2' clásico y en uno de los grandes templos del fútbol mundial exhibió todo su potencial.

Espart es un lateral derecho muy intenso, con muchísima capacidad para salir desde atrás y con un toque de balón exquisito. Espart mantiene las cualidades que le hacían ser un centrocampista muy especial pero se ha adaptado a la posición lateral derecho con un cumplimiento exquisito de las obligaciones de esta demarcación.

Xavi Espart completó un partidazo en Maracaná / FCB

Con Koundé y Eric, Hansi Flick dispone de dos futbolistas de garantías para jugar de lateral derecho pero si en algún momento se necesita a un '2' con calidad y proyección Espart puede ser el hombre indicado.

ANDRÉS CUENCA

Andrés Cuenca no lo tenía fácil ya que Belletti lo situó en Maracaná como central derecho en una posición en la que se esperaba que hubiera jugado Alexis Olmedo. El andaluz cumplió de maravilla en su función asignada y se entendió a la perfección con Álvaro Cortés.

Aunque sacando el balón se le vio un pelín incómodo no perdió pelotas en la construcción. Aseguró muy bien el pase y supo ser práctico estuvo muy rápido en las correcciones y muy atento en todas las jugadas de ataque del conjunto del flamenco.

Andrés Cuenca jugó contra el Flamengo de central en el perfil derecho / FCB

Apunta a central titular del Barça Atlètic y un proyecto de central zurdo con posibilidades de asentarse a medio plazo en el primer equipo.

ÁLVARO CORTÉS

Álvaro Cortés fue con Jan Virgili el jugador más brillante de todo el conjunto barcelonista en Maracaná. Su presencia física y clase así como su manera de sacar el balón jugado desde atrás sorprendieron en tierras brasileñas. Como si fuera un central histórico brasiñeño virtuoso estilo Luiz Pereira o Lucio, Cortés mostró una autoridad futbolística al alcance de muy pocos zagueros.

El nivel técnico y táctico que mostró el jugador aragonés fue espectacular.

Álvaro Cortés marcó un gol en Maracaná / FCB

Cortés es un central zurdo llamado a grandes cotas y con con la marcha de Íñigo, Hansi Flik puede fijarse en este jugador que ahora mismo es uno de los líderes indiscutibles del Barça Atlètic.

LANDRY FARRÉ

Landry Farré sólo cometió un error en todo el partido contra el Flamengo. El de Martorell perdió un balón que acabó suponiendo el primer tanto de los brasileños, pero al margen de este error puntual, Landry estuvo como siempre rapidísimo al cruce y con unos dotes de corrector sensacional. Su potencial físico lució ante un rival que también está muy bien dotado en este aspecto.

La potencia, velocidad y la capacidad de corrección de Landry lució ante los poderosos jugadores brasileños en la demarcación de lateral izquierdo.

Landry Farré jugó de lateral izquierdo en Maracaná / FCB

La versatilidad y eficacia de Landry Farré le sitúan como un jugador muy interesante para el Barça a medio plazo.

BRIAN FARIÑAS

Brian Fariñas mostró dos caras en el partido de Maracan. En la primera parte se le vio un pelín dubitativo y con alguna duda. A la hora de jugar el balón tuvo que superar la presión intensa de los jugadores del Flamengo y le costó contactar con los dos interiores Pedro Rodríguez y Quim Junyent.

En la segunda parte la entrada de Tommy Marqués le liberó y en su posición natural de interior derecho demostró que es un centrocampista con mucha llegada. Brian se encuentra más a gusto jugando de volante que de pivote aunque Belletti valora su polivalencia.

Brian Fariñas empezó de 6 y acabó de 8 en Maracaná / FCB

El de Benicarló apunta a ser una pieza clave para optar al ascenso a la Primera Federación.

PEDRO RODRÍGUEZ

Pedro Rodríguez fue uno de los jugadores que sufrió el esfuerzo intenso del Flamengo para ahogar el centro del campo del Barça. Los brasileños avanzaron las líneas y presionaron con mucha intensidad la salida de balón del Barça. El equipo de Belletti perdió pocos balones pero a Pedro no sé le vio tan fluido como en otros encuentros para contactar con los delanteros.

En este sentido el ser un jugador todavía juvenil de segundo año y no estar 100% desarrollado en lo físico hizo que Pedro Rodríguez sufriera y no se encontrara tan a gusto como otros de sus compañeros.

Pedro Rodríguez es un interior muy creativo / FCB

Pedro Rodríguez es uno de los interiores de mayor futuro de La Masia que poude alternar esta temporada su presencia entre el Juvenil A y el Barça Atlètic.

QUIM JUNYENT

Quim Junyent es una de las grandes joyas de esta generación de futbolistas. Es un interior muy técnico y creativo y con capacidad para desbordar y superar líneas. En Maracaná se vio a cuentagotas este gran talento del jugador de Balsareny a causa de la gran presión de los jugadores del Flamengo.

Esto dificultó que Quim pudiera mostrar su inmenso talento y Belletti lo sustituyó al descanso. En la segunda parte el contexto de partido hubiera favorecido mucho las cualidades de este proyecto de gran interior.

Quim Junyent se entrenó con intensidad para preparar la final Intercontinental / FCB

Quim apunta a ser uno de los líderes indiscutibles del Barça Atlètic para seguir creciendo y situarse como un serio aspirante a saltar al primer equipo.

JAN VIRGILI

El partido de Jan Virgili en Maracaná fue histórico. Sus jugadas por la banda derecha fueron realmente maravillosas y prácticamente desequilibró en cada balón que recibió. Los jugadores del Barça se dieron cuenta desde el principio que el gran arma para desarmar a la defensa del Flamengo era pasarle balones al extremo diestro blaugrana.

Jan Virgili ha estado toda la pretemporada en boca de todos los aficionados del Barça que esperaban seguramente su participación con el primer equipo. Lejos de desanimarse Jan está realizando una gran pretemporada con el Barça Atlètic y su partidazo contra el Flamengo le confirma como una gran joya de futuro.

Jan Virgili lució su clase en Brasil / FCB

El gol es una acción propia de un extremo fantástico con velocidad potencia calidad imaginación y determinación. Pese a la belleza del tanto, no hay que quedarse solo con esta acción ya que fueron muchas las jugadas en las que se le vio con una facilidad increíble para desbordar.

Jan tiene potencial para saltar al primer equipo pero en estos momentos las apuestas por Rashford y Roony dificultan que el extremo pueda gozar de oportunidades a corto plazo en el equipo de Hansi Flick.

El Barça tiene que tener en su radar a este futbolista y si lo cede o traspasa no puede perder el control a medio plazo de un extremo de gran potencial.

ÓSCAR GISTAU

Se espera mucho de Óscar Gistau ya que el 9 de La Masia es una de las grandes apuestas de Belletti para esta temporada. Gistau es el gran delantero centro de La Masía y un jugador con muchísimas cualidades por explotar.

Su único handicap es que en las dos últimas temporadas, las lesiones no le han dejado completar dos cursos enteros. Las lesiones son por tanto hasta ahora su único problema para acabar de explotar todas sus cualidades.

En Maracaná se vieron algunas de sus virtudes como la lucha, la capacidad para desmarcarse y la movilidad constante. Gistau es un delantero centro muy moderno que no lució en Maracaná ya que necesita todavía más partidos para demostrar su nivel real.

Óscar Gistau se peleó con los centrales brasileños / FCB

Gistau tiene quwe ser con Barberá el gran goleador del Barça Atlètic esta temporada.

JUAN HERNÁNDEZ

Juan Hernández fue sin duda uno de los mejores futbolistas del Barça en Maracaná. En principio el turolense jugó de extremo izquierdo pero esta posición es solo un punto de partida. A partir de esta teórica demarcación como '11' Juan se desplegó por todo el campo.

El aragonés jugó por su banda, lo hizo de mediapunta y acabó como interior. Juan se dejó la piel en los duelos, se trata de un futbolista que derrocha mucha energía y posee un enorme talento.

En la segunda mitad Belletti lo resituó como interior y estuvo fantástico. Ocupó una posición de interior/mediapunta estilo Olmo o Fermín.

Juan Hernández jugó un partidazo en Río de Janeiro / FCB

Juan es un futbolista muy polivalente, trabajador y en ocasiones infravalorado. Se trata de un futbolista polivalente y dotado en lo técnico que está a la sombra de los grandes monstruos de la generación del 2007.

TOMMY MARQUÉS

La entrada de Tommy Márques al descanso le dio al Barça un punto de pausa serenidad y tranquilidad para tocar el balón. Esto fue ideal para dominar el partido y aunque el equipo blaugrana ya había mostrado una gran imagen en la primera parte, en el segundo periodo todavía jugó mejor.

Tommy Marqués se entendió muy bien tanto con Brian como con Juan Hernández y dotó al centro del campo de un nivel que no había tenido en la primera parte. También hay que tener en cuenta que en el primer periodo la intensidad y el físico del Flamingo estaban todavía intactos y en la segunda parte el equipo brasileño replegó.

Tommy Marqués es un centrocampista muy técnico / FCB

Tommy Marqués es un jugador que, aunque no sea siempre titular, es un futbolista al que Belletti aprecia porque es capaz de cambiar el rumbo de los partidos con su presencia en la zona ancha del campo.

SHANE KLUIVERT

Shane Kluivert entró en la segunda parte para dar más profundidad por la banda e intentar generar peligro. El futbolista neerlandés estuvo bien pero le faltó un poquito de acierto en sus dos o tres oportunidades en las que pudo marcar un gol que hubiera dejado el partido sentenciado.

Shane empezó de extremo izquierdo y acabó de delantero centro. El hijo de Patrick estuvo en el sitio indicado pero sólo le faltó un pelín de confianza y de determinación para haberse convertido en el héroe del encuentro.

Shane Kluivert jugó de 11 y de 9 en Maracaná / FCB

Shane es uno de los jugadores destinados a vivir esta temporada entre el Juvenil A o el Barça Atlètic.

SAMA NOMOKO

La entrada de Sama Nomoko en el tramo final del partido le dio al equipo amplitud profundidad y desequilibrio. El futbolista de origen maliense es un jugador que cada vez impresiona más por su físico pero que tiene también una técnica muy destacable.

Entrando en la segunda mitad ante un rival cansado, Sama se mostró como un jugador muy difícil de parar. Con espacios es un futbolista tremendo pero ante un rival más cerrado también demostró que tiene recursos.

Sama es un extremo muy poderoso con gol, sacrificio y una capacidad privilegiada para desbordar ante cualquier planteamiento defensivo.

Sama Nomoko se erstá ganando en los entrenamientos la confianza de Belletti y su staff / FCB

Sama es otro de los futbolistas que puede estar entre el Juvenil a y Barça Atlètic dependiendo de como se cierren las plantillas del primer equipo y del filial.

MARCOS PARRIEGO y DAVID ODURO

Marcos Parriego sumó clase y criterio en los últimos minutos del encuentro. Su zurda espectacular fue muy útil para servir con acierto el córner que remató a la red Álvaro Cortés. En la tanda de penaltis el madrileño no pudo convertir en gol su lanzamiento.

El lateral izquierdo ghanés entró en el tiempo añadido y no tuvo tiempo de participar. En la tanda de penaltis David Oduro resolvió con un zurdazo inmenso.