El 1x1 de los fichajes del Barça Atlètic según Juliano Belletti

El mercado de invierno del Barça Atlètic fue mucho más movido de lo habitual. El club se movió con diligencia para contratar un delantero centro solvente y experto y logró firmar tres apuestas de futuro que tienen que crecer en el filial. Juliano Belletti es un hombre de club y su labor es compaginar la formación de sus futbolistas con el objetivo de retornar a la Primera Federación.

El fichaje de Joaquín Delgado ha supuesto una incorporación muy exitosa mientras que las operaciones de Hamza Abdelkarim, Patricio Pacífico y Juwensley Onstein están pensadas para que crezcasn con paciencia en el filial y sean opciones interesantes para el primer equipo a medio y largo plazo.

Así ve Juliano Belletti la llegada de estos cuatro futbolistas en una entrevista que ha concedido a SPORT.

JOAQUÍN DELGADO

Joaquín Delgado sumaba 14 goles con el Oviedo vetusta antes de llegar cedido al Barça Atlètic y su impacto en el filial está siendo bestial. En sus primeros siete partidos de blaugrana ya ha marcado cinco goles. El andaluz, de 24 años, no ha necesitado un período de adaptación para encajar en el Barça: "Mi trabajo en el filial cuando hay un fichaje es que esté cómodo y confíe en nuestra manera de jugar. Quizás algún jugador no se adapte, pero Joaquín lo hizo rápidamente"

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa / FCB

Belletti valora de Joaquín sus cualidades futbolísticas y también su carácter competitivo: "Tiene esta humildad, físicamente es muy bueno y mentalmente, muy fuerte. Le estamos ayudando lo máximo posible también como equipo. Está en un gran momento".

Las posibilidades de que el Barça Atlètic logre ascender dependerán en gran parte de que la racha goleadora de delgado se mantenga intacta.

HAMZA ABDELKARIM

Uno de los fichajes que han generado más interés e ilusión es el del delantero centro egipcio Hamza Abdelkarim.

Su juventud, 18 años, y talento prometen pero los trámites burocráticos han dificultado su estreno. Belletti está satisfecho de lo que ha visto aunque es pronto para hablar con generosidad de detalles de un futbolista que aún no ha podido debutar: "Hamza entrena bien, se adaptó bien. Se nota que tiene ganas de enseñar cosas. El tema de jugar o no estado condicionado por los trámites y los papeles para que tuviera el beneplácito para debutar".

Hamza Abdelkarim presentado como nuevo jugador del Barça Atlètic / VICTOR SALGADO/FC Barcelona

Hamza Abdelkarim trabaja día a día para estar preparado para no decepcionar ante unas expectativas muy altas.

PATRICIO PACÍFICO

Patricio Pacífico es un lateral zurdo que también puede jugar de central. De los fichajes extranjeros que han llegado al filial es el más contrastado ya que a sus 19 años ha disputado 40 partidos con el primer equipo del Defensor de Uruguay. Su caso recueduerda al de Ronald Araujo que fue fichado en su momento por el barça B procedente del Boston River uruguayo.

Aunque su demarcación natural sea la de lateral, su carácter, altura (1,87) y procedencia nos pueden hacer pensar que 'Pato' Pacífico puede ser el nuevo Araujo.

Patricio Pacífico, en su presentación como jugador del filial // FCB / FCB

Belletti nos responde así sobre esta comparativa: "No se me pasó por la cabeza esta comparación. Pacífico se adaptó muy bien a nuestra dinámica, venía de lesión y hemos ido progresando con él semana a semana".

El uruguayo incluso ha sido evaluado por Flick ante las lesiones de Koundé y Eric y la mmejor noticia es que su debut con el Barça Atlètic parece inminente: "Ya está para competir. Y sí, tiene calidad para estar aquí."

JUWENSLEY ONSTEIN

El defensa neerlandés Juwensley Onstein es un zaguero de gran proyección que también ha generado ilusión. La falta de un central zurdo puro en el primer equipo le abre al ex-jugador del Genk una buena ventana de oportunidad. Para llamar la atención de flick, este poderoso zaguero de 18 años tendrá que ganarse un sitio en el Barça Atlètic.

Onstein ya manda en la zaga del Barça / Gorka Urresola

Tras muchos meses sin jugar por no querer renovar con su antiguo club, Onstein debutó de blaugrana con el juvenil A disputando un cuarto de hora. Tras el partido contra el Sant Cugat, Onstein notó molestias y desde entonces trabaja duro para ponerse a tono. Belletti explica la situación del ex-jugador del Genk: "Onstein wstaba con nosotros y luego se fue al Juvenil. A Tiene molestias que las están gestionando los fisios, poco a poco va cogiendo ritmo"

La evolución del central formado en el Ajax y el Genk es positiva aunque, según Belletti, tendrá que ser paciente: "En el filial hay mucha intensidad en las sesiones y está progresando para estar apto creo que en la próxima semana".