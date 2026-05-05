El 1x1 de los 37 jugadores del Juvenil A del Barça campeón de liga

Una de las grandes virtudes de Pol Planas es su trabajo diario con los futbolistas del Juvenil A.

Además de lograr que este equipo sea fiel al estilo Barça y muestre un gran tono competitivo en lo colectivo, el crecimiento individual de todos los componentes de este equipo es una realidad.

Planas sabe como mejorar a todos los jugadores que pasan por sus manos. El Juvenil A blaugrana se ha proclamado campeón con la colaboración de estos 37 futbolistas que analizamos de manera detallada.

PORTEROS

MAX BONFILL: El de Vic ha completado su mejor temporada. Guardameta muy sólido, seguro y con una agilidad extraordinaria. Su regularidad ha sido asombrosa.

Max Bonfill es un portero de garantías / Dani Barbeito

IKER RODRÍGUEZ: Se ha perdido buena parte de la temporada por una lesión. Portero de reflejos felinos y gran embergadura. Su final de temporada está siendo notable.

Iker Rodríguez fue la gran sorpresa en la alineación de Pol Planas / Gorka Urresola

GERARD SALA: Su gran temporada con el Juvenil B le ha posicionado como un relevo de garantías cuando se le ha necesitado.

Gerard Sala paró un penalti en el Juvenil B-Grama / Dani Barbeito

GERARD VALLS: Jugó en el campo del Cornellà y exhibió un buen nivel. Portero con grandes cualidades que esta temporada está teniendo menos minutos.

DEFENSAS

GUILLEM VÍCTOR: El hermano de Pau Víctor ha alternado esta temporada el Juvenil A con el Barça Atlètic. Aunque su polivalencia siempre suma, esta temporada se ha asentado como lateral derecho.

Guillem Víctor es un lateral derecho muy elegante / Dani Barbeito

NIL TEIXIDOR: Sin ser un titular fijo, su rendimiento ha sido excelente durante toda la temporada. 'Teixi' es un '2' puro muy ofensivo y con una facilidad enorme para sacar centros de calidad.

Nil Teixidor es un lateral muy completo / Valentí Enrich

RAÚL EXPÓSITO: El sabadellense ha alternado con éxito el Juvenil B y el Juvenil A. Raúl es un lateral derecho muy intenso y con un buen pie. Su espíritu competitivo le convierte en un defensa muy útil.

Raúl Expósito es un defensa con grandes virtudes / Valentí Enrich

ÁLVARO GÓMEZ:El ex del Valladolid es el otro lateral derecho del Juvenil B que ha jugado de manera puntual a las órdenes de Pol Planas. Carrilero muy ofensivo y con facilidad goleadora.

Álvaro Gómez es un lateral con capacidad anotadora / Dani Barbeito

ÁLEX CAMPOS: Arrancó la temporada como un puntal del juvenil A y la ha acabado siendo un fijo para Belletti en el Barça Atlètic. Central muy completo que ofrece salida limpia de balón y una gran seguriidad atrás.

El gol de Álex Campos al Atlètic Lleida mantiene las esperanzas del Barça Atlètic / FCB

HAFIZ GARIBA:Una lesión en las últimas semanas ha frenado su gran proyección. en la primera parte del campeonato se exhibió como un central moderno. Rápido, contundente y con un buen pie para sacar el balón.

Hafiz Gariba es un defensa muy completo / Dani Barbeito

BABA KOUROUMA:E hermano de ilaix tiene todas las condiciones para ser un magnífico central zurdo. Su técnica es extraordinaria y físicamente es muy poderoso. Necesita trabajar para evitar desconexiones puntuales.

Baba Kourouma fue el capitán del Juvenil A del Barça en Sabadell / CE Sabadell

LEO SACA:El central zurdo moldavo ha ganado protagonismo en el tramo final del curso. Su pierna izquierda es una delicia pero le falta regularidad para asentarse en el equipo.

Leo Saca juega en el Juvenil A / Instagram

NICO MARCIPAR:El de Castelldefels siempre cumple como central pero la gran competencia en su posición le ha dificultado tener continuidad. Aunque es zurdo rinde en los dos perfiles del centro de la zaga.

Nico Marcipar es un central con buen toque / Instagram

JEWENSLEY ONSTEIN: El central nerlandés fichado del Genk es una apuesta de club al que las lesiones nos han permitido verlo muy poco. apunta a central zurdo poderoso y de gran técnica.

Onstein sueña con triunfar en el Barça / Gorka Urresola

JOAN INGLÉS: El central diestro del Juvenil B es un zaguero con un toque de balón que recuerda a Pau Cubarsí. Indiscutible con Cesc Bosch, Pol Planas le ha dado la opción de debutar en la División de Honor.

Joan Inglés es un central espléndido / Dani Barbeito

SERGI MAYANS: El central zurdo del Juvenil B es una garantía y su gran rendimiento con Cesc Bosch le ha permitido debutar con el Juvenil A.

Sergi Mayans completó un partidazo en el campo del Badalona / Dani Barbeito

POL BERNABÉU:El lateral izquierdo titular del Juvenil A. El ex del Espanyol es un zurdo muy fino que combina y toca como un centrocampista y sube la banda como un gran carrilero.

Pol Bernabeu jugó un gran partido contra el Zaragoza / FCB

LORENZO OERTLI: Las lesiones le han dejado pocas opciones de participar. Lateral zurdo que tiene recursos para jugar también de extremo en esta banda.

Lorenzo Oertli fue titular en el campo del Valencia / Academia Valencia

JORDI PESQUER: Se está consolidando como titular en el lateral izquierdo a causa de las lesiones de Pol y Lorenzo. Jugador muy alto, potente y dotado de una gran zurda.

Jordi Pesquer es un carrilero espectacular / FCB

CENTROCAMPISTAS

PEDRO VILLAR:El gallego ha explotado esta temporada como un mediocentro espectacular. Intenso, potente, jerárquico y con llegada al gol. Su gran nivel ha hecho que Belletti cuente regularmente con él.

Pedro Villar, uno de los azulgraans convocados / SPORT.es

DANI ÁVILA: Las lesiones son su gran handicap. Los problemas físicos se han vuelto a cruzar en el camino del excelente mediocentro murciano. Cuando está disponible sus prestaciones son excelentes.

Dani Ávila celebra un gol con sus compañeros del Juvenil A / Instagram

PEDRO RODRÍGUEZ:Es uno de los centrocampistas con mayor proyección de La Masia. Interior o mediocentro de clase mundial y con una capacidad única para marcar goles. Estén atentos a su evolución.

Pedro Rodríguez imita a Pedrio hasta en la celebración / Gorka Urresola

QUIM JUNYENT: El de Balsareny estuvo cerca de firmar por el Almería en el mercado de enero. El hecho de no renovar le ha dejado en un segundo plano. Interior muy creativo y de gran calidad.

Quim Junyent dio la cara en el campo de la Damm / CF Damm

ORIAN GOREN: El israelí ha crecido una barbaridad. además de ser un interior con llegada y último pase, las bajas le han obligado a jugar muchos partidos de mediocentro. Futbolista de gran talento y proyección.

Orian Goren es un prodigio técnico / Dani Barbeito

NIL VICENS: Interior o extremo con una gran facilidad para el gol. El de Palamós es un zurdo con calidad que destaca por un carácter muy luchador y extremadamente competitivo.

Nil Vicens es un jugador muy completo / Gorka Urresola

ROBERTO TOMÁS: A medio camino entre el Juvenil B y Juvenil A, 'Rober' es un híbrido entre interior y falso '9'. Sin entrar demasiado en juego siempre aparece para marcar goles importantes.

Roberto Tomás marcó el 2-1 contra la Grama / Dani Barbeito

GORKA BUIL:El aragonés es uno de los jugadores más finos y prometedores de La Masia. Siendo cadete ha jugado habitualmente con el Juvenil B y sus minutos en el Juvenil B han resultado interesantes.

Gorka Buil es una gran joya del fútbol formativo del Barça / Dani Barbeito

ADAM ARGEMÍ: El capitán y 'alma mater' del Juvenil B ha debutado con el Juvenil A y Barça Atlètic. Interior reciclado a mediocentro, su visión de juego y contundencia siempre suman.

Argemí jugó sus primeros 45 minutos con el Barça Atlètic / Dani Barbeito

DELANTEROS

EBRIMA TUNKARA:El gambiano es uno de los proyectos de crack más evidentes de La Masia. Interior o extremo zurdo con calidad, potencia, regate, determinación y gol.

Ebrima Tunkara marcó un golazo en la última jornada / FCB

LOVRO CHELFI:El mediapunta croata ha dejado destellos de talento pero la gran competencia le ha dificultado gozar de continuidad. Cuando ha jugado de interior se ha mostrado más cómodo que como extremo.

Lovro Chelfi marcó en Sabadell / FCB

IU MARTÍNEZ:El de suria es uno de los extremos más prometedores de la cantera del Barça. Su rendimiento excelente en el Juvenil B le ha hecho merecedor de ascender al Juvenil A y ganarse una plaza de titular.

Iu Martínez se ha ganado la titularidad con el Juvenil A / Dani Barbeito

ADRIÁN GUERRERO: El malagueño se ha asentado como el falso '9' titular del Juvenil A. Adri es un fino estilista que ha mejorado en su instinto matador en el área. Futbolista de gran visión y talento.

Shane Kluivert y Adrián Guerrero celebran con rabia un gol / Dani Barbeito

NUHU FOFANA:El delantero centro fichado del Cornellà empezó como un jugador residual pero con el paso de las jornadas se ha ganado el rol de ariete ideal para revolucionar los partidos.

Nuhu Fofana celebra un gol contra el Gimnàstic Manresa / FCB

HAMZA ABDELKARIM:El delantero egipcio es una apuesta de futuro del club. Se esperaba que pudiera jugar con el Barça Atlètic pero en sus escasas apariciones con el Juvenil A ha mostrado poderío en el juego aéreo.

Hamza Abdelkarim debutó con éxito / FCB

URI PALLÁS:El extremo fichado del Espanyol se adaptó de inmediato ofreciendo trabajo, desequilibrio y gol. El de Llavaneres sufrió una lesión que no le ha permitido jugar en la segunda mitad del curso.

Uri Pallás ha rendido a un gran nivel en la Youth League / Dani Barbeito

ÁLEX GONZÁLEZ: Después de una primera vuelta inmensa con la Damm, el Barça lo fichó para reforzar el ataque. Extremo potente, rápido, técnico y goleador. Se ha ganado a pulso ascender al filial.

Àlex González, en una imagen con el Barça / Gorka Urresola

AJAY TAVARES: El extremo inglés es una apuesta de futuro que ha mostrado algún destello de su clase. Cuando empezaba a disfrutar de minutos, una lesión ha frenado su progresióm.

Ajay Tavares jugó por la derecha / Gorka Urresola

Además de Pol Planas hay que destacar el trabajo en este equipo de todo el cuerpo técnico. El segundo entrenador Joan Pons, el preparador físico Xavi Franquesa, el analista Pep Olivé, el entrenador de porteros Jesús Unzué, el delegado Raúl Rincón así como el fisio Lluís Juan Martínez o el encargado de material Albert Fernández son también una parte clave en el crecimiento de los futbolistas del Juvenil A del Barça.