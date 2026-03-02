El 1x1 de los 11 elegidos de La Masia: Goren, Destiny, NIl Vicens...

Pasamos revista a los jugadores más destacados de la semana. SPORT sigue a fondo los partidos de la cantera blaugrana y así se decide escoger el once más destacado del fin de semana.

Siempre nos dejamos jugadores que han brillado y merecerían estar en nuestro once como Byron Mendoza, Adam Argemí, Baba Kourouma, Nuhu Fofana, Anas y muchos más pero es que en La Masia el talento brota de manera espectacular.

Nil Vicens y Álex González fueron determinantes para superar al Mallorca / Gorka Urresola

Nuestro once ideal de la semana tiene apariciones poco habituales como un jugador del sub-10 B o jugadores que destacaron en posiciones poco habituales, un factor que suma para entrar en esta lista de escogidos.

El mejor once la semana en la cantera de referencia del fútbol mundial es el siguiente: Elyott Daussy, Agus Marcet, Nico Marcipar, Guillem Balcells, Daniel Ezzeddine; Orian Goren, Óscar Medina, Xavi Miràngels; Nil Vicens, Destiny Ejiofor y Álex González.

ELYOTT DAUSSY: El Sub-16 del Barça venció (2-0) al Girona con una actuación formidable de su portero. Elyott intervino con almenos tres paradas espectaculares que fueron determinantes para el triunfo blaugrana. Ellyot es un guardameta muy ágil y seguro que ofrece estabilidad a la portería de su equipo.

AGUS MARCET:El Sub-14 blaugrana no pasó del empate (0-0) en el campo de L'Hospitalet. En un partido falto de brillantez del equipo de adrià monràs, Agus Marcet lució por su energía, calidad y consistencia. Agus es un comodín para el Sub-14 ya que a excepción de delantero centro y portero ha jugado en todas las demarcaciones.

Agus Marcet marcó un golazo contra el Sant Cugat / Dani Barbeito

NICO MARCIPAR: El central de Castelldefels internacional en las categorías inferiores de argentina está supliendo a Hafiz Gariba con solvencia. Pese a ser zurdo, Nico brilló como central derecho ante el Mallorca formando una dupla fantástica con Baba Kourouma.

GUILLEM BALCELLS: El de Olot volvió a jugar de mediocentro y fue de los más destacados en el triunfo (4-0) contra el Badalona. Guillem marcó un golazo mostrando su enorme capacidad para llegar des de atrás. Con esta diana, Balcells suma ya 10 goles esta temporada, una cifra increíble teniendo en cuenta que en muchos partidos ha jugado de central.

Guillem Balcells es un valor de futuro incalculable / Valentí Enrich

DANIEL EZZEDDINE: El sub-10 B del Barça superó al Sant Andreu (5-2) con una actuación colosal de Daniel Ezzeddine. Este polivalente zurdo jugó de medio y lateral a lo largo del encuentro y marcó cuatro de las cinco dianas de su equipo. Los dos primeros goles fueron de una belleza espectacular. Dani es un portento técnico con una capacidad única para sortear rivales y rematar desde la larga distancia.

ORIAN GOREN:Las bajas de Ávila y Pedro Rodríguez obligaron a Pol Planas a retrasar al interior israelí de posición. Jugando de '6' Orian Goren volvió a ofrecer una clase magistral de como gobernar un partido. El internacional sub-18 por Israel está creciendo de una manera increíble. Orian es fantasía y desequilibrio pero cada vez está más responsabilizado para ser un cerebro organizador y a la vez un sostén táctico para el equipo.

Orian Goren es un portento técnico / Gorka Urresola

ÓSCAR MEDINA:El Sub-16 blaugrana ganó (2-0) al Girona con goles de Óscar Medina y Ruslan Mba. El ex del Cornellà es un centrocampista que se adapta a las necesidades colectivas. En el último partido alternó las posiciones de extremo y lateral derecho. La definición en su gol fue una maravilla.

XAVI MIRÀNGELS:El Juvenil B blaugrana venció (1-3) en el campo del Mercantil con goles de Bergés, Byron y Adam Argemí. Xavi Miràngels fue el jugador más brillante gracias a una visión de juego 100% clarividente. Miràngels es un interior muy fino que sabe siempre encontrar al compañero libre con sencillez y eficacia.

Xavi Miràngels es un interior muy creativo / Dani Barbeito

NIL VICENS:El de Palamós va a más y contra el Mallorca completó su mejor partido del curso. Además de anotar el 3-1 con una falta brillante, volvió loco a su marcador con un juego incisivo y muy vertical. Nil Vicens es un futbolista muy temperamental al más puro estilo Gavi. Como el andaluz, tras su gran corazón hay también un jugador de gran calidad técnica.

Nil Vicens es un jugador muy completo / Gorka Urresola

DESTINY EJIOFOR: El Sub-12 blaugrana ganó (3-1) al Vila Olímpica con una actuación impecable de su delantero centro. Destiny Ejiofor marcó los tres goles de su equipo en un encuentro competido que se resolvió en el tramo final. Destiny es un '9' con un olfato goleador incomparable que ya suma 33 dianas en los 18 partidos que ha disputado este curso.

Destiny ejiofor se infló a marcar goles en el torneo Manolo Guerrero / Instagram

ÁLEX GONZÁLEZ: Los ascensos de Shane Kluivert y Ebrima al Barça Atlètic precipitaron su titularidad contra el Mallorca. Tuvo ocasiones para estrenarse como goleador y causó una grata impresión. Es potente, veloz, técnico y con un golpeo de balón excelente.