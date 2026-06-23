El 11 ideal de La Masia 2025/26: Así juegan las perlas que llaman a la puerta del primer equipo tras Lamine y Cubarsí

Seleccionar el mejor once de la temporada en la cantera blaugrana es una tarea muy complicada. Nos hemos dejado a jugadorazos como David Moreno, Ebrima, Orian Goren o Hugo Garcés entre muchos otros. El criterio no ha sido seleccionar a los jugadores de más futuro o los que pueden llegar en breve al primer equipo.

Nuestro criterio ha sido analizar el rendimiento y aportación al equipo de todos los jugadores del fútbol-11 del club y elegir a los que mejor han estado a lo largo de todo el curso 2025-26.

Pedro Villar celebró así su gol / Gorka Urresola

Como todas las selecciones, es un once con elementos subjetivos aunque con la honestidad de haber seguido a fondo todos los equipos blaugranas des del Sub-12 hasta el Juvenil A.

No incluimos en esta lista a los futbolistas del Barça Atlètic a los que consideramos ya como profesionales y esta elección es de fútbol base 100%.

El mejor once, según SPORT, del fútbol formativo del Barça en la temporada 2025-26 es el siguiente: Max Bonfill, Nil Teixidor, Luca Pérez, Guillem Balcells, Lucas Bernal; Pedro Villar, Artem Rybak, Pedro Rodríguez; Héctor Asumu, Destiny Ejiofor e Iu Martínez.

MAX BONFILL

Equipo: Juvenil A

Posición: Portero

Cualidades: El de Vic es un portero muy corpulento y ágil que destaca por contagiar seguridad a la defensa. Es un especialista en parar penaltis. Domina todos los registros de un portero moderno. Sus reflejos ason extraordinarios pese a que pueda aparentar ser un guardameta más potente que rápido bajo los palos.

Aspectos a mejorar: Max ha trabajado duro para ser más preciso con los pies y aún tiene margen de mejora en este aspecto. Blocar más balones es algo en lo que Max también puede mejorar.

Max Bonfill seguirá de blaugrana / FCB

Evolución: De la generación del 2007 de Lamine y Cubarsí, Max siempre ha destacado como un guardameta muy prometedor pero su última temporada ha sido la mejor desde que llegó del Vic-Riuprimer. Su excelente temporada con el Juvenil A le ha valido la renovación y el ascenso al Barça Atlètic. De su rendimiento en el filial puede depender que disfrute de oportunidades para entrar en dinámica del primer equipo.

Jugador consagrado al que se asemeja: David Soria

NIL TEIXIDOR

Equipo: Juvenil A-Barça Atlètic

Posición: Lateral derecho. También puede jugar en caso de urgencia como central.

Cualidades: El gerundense es un '2' muy completo en la faceta ofensiva y también en tareas de marcaje. Nil ejerce de maravilla como carrilero que centra con precisión y a la vez es un secante ideal para los extremos rivales. 'Teixi' siempre ha jugado de lateral derecho y el ser un especialista en esta demarcación le convierte en un jugador muy interesante.

Aspectos a mejorar: Nil es un lateral muy completo pero todavía puede mejorar en su aportación ofensiva con más asistencias.

Nil Teixidor es un lateral muy completo / Valentí Enrich

Evolución: El lateral derecho blaugrana es un jugador muy fiable y regular que mejora año a año. esta última temporada se ha revelado como un jugador clave para Pol Planas. En un par de años puede ser una opción muy útil para el primer equipo.

Jugador consagrado al que se asemeja:Pedro Porro

LUCA PÉREZ

Equipo: Sub-16

Posición: Central

Cualidades: Central que nunca se despista y siempre cumple con las obligaciones de un zaguero. Serio, disciplinado y dotado de un físico ideal para ejercer de marcador. Su potencia en el juego aéreo le permite ser diferencial en las dos áreas.

Aspectos a mejorar:Aunque Luca es un central muy completo, su margen de mejora puede estar en perfeccionar su precisión cuando envía pases largos.

Luca Pérez es un central muy completo / Dani Barbeito

Evolución: Después de muchos años con un rendimiento correcto esta temporada ha explotado de la mano de David Sánchez. Si sigue creciendo puede convertirse en un jugador más que preparado para dar el salto a la élite.

Jugador consagrado al que se asemeja:Pitu Abelardo

GUILLEM BALCELLS

Equipo: Sub-13

Posición: Central y mediocentro

Cualidades:Físico exhuberante y técnica notable. 'Balci' es poderoso y con buen pie. Su juego aéreo es magnífico y dispone de un chut exterior temible. Jugando habitualmente como central se ha convertido en uno de los máximos goleadores del Sub-13.

Aspectos a mejorar: Al ser un centrocampista reciclado a central, tiene algunas lagunas defensivas. Cuando juega en el centro del campo a veces necesita conducir menos y tocar de primeras.

Guillem Balcells es un valor de futuro incalculable / Valentí Enrich

Evolución:Hasta esta temporada era un '6' muy completo pero Jordi Pérez lo ha reconvertido ea central logrando que siga siendo diferencial en ataque. Balcells es uno de los grandes referentes de su generación que está llamado a marcar las diferencias en los próximos años.

Jugador consagrado al que se asemeja: Eric Garcia

LUCAS BERNAL

Equipo: Sub-15

Posición: Lateral izquierdo

Cualidades: Este lateral zurdo es pura potencia, velocidad y desequilibrio. Su capacidad para sumar números con goles y asistencias es muy poco habitual para un carrilero.

Aspectos a mejorar:En su crecimiento futbolístico necesita mejorar en contextos de partidos con pocos espacios.

Lucas Bernal marcó tres goles / Valentí Enrich

Evolución:Se trata de uno de los mejores laterales izquierdos de La Masia que necesita seguir puliendo su fútbol para llegar lejos.

Jugador consagrado al que se asemeja: Nuno Mendes

PEDRO VILLAR

Equipo: Juvenil A-Barça Atlètic

Posición: Mediocentro

Cualidades: El gallego es un centrocampista total. Recupera balones como el mejor '6', toca como un notable '8' y golea como un '10' acreditado. Su intensidad y versatilidad le convierten en un mediocentro o interior impagable.

Aspectos a mejorar: En algunos momentos del juego le falta un punto de calma para pausar el juego.

Pedro Villar es un centrocampista con gol / FCB

Evolución:Cuando las lesiones le han dejado explotar su potencial 'Villi' ha demostrado que es un volante imperial. Si sigue mejorando, lo tiene todo para ganarse un hueco en el primer equipo.

Jugador consagrado al que se asemeja: Rodri Hernández

PEDRO RODRÍGUEZ

Equipo:Juvenil A

Posición: Interior y mediocentro

Cualidades: El andaluz responde al retrato-robot del centrocampista 100% Barça. Técnico, creativo y con una habilidad especial para proteger el balón. Su capacidad para influir en el juego y ordenar a los compañeros es sensacional. Además de ser un centrocampista con grandes dotes organizativas, su capacidad de llegar al área rival y resolver es propia de los grandes futbolistas.

Aspectos a mejorar: Su margen de mejora está en el aspecto defensivo. Su condición de jugador creativo no le exime de pulir su efectividad en la fase de recuperación del balón.

Pedro Rodríguez celebra un gol imitando la celebración de Pedri / Gorka Errusola

Evolución:Lo tiene todo para poder ganarse un hueco en los planes de Hansi Flick y ser un centrocampista que pueda dar descanso a Pedri cumpliendo el mismo rol que el tinerfeño.

Jugador consagrado al que se asemeja: Xavi Hernández

ARTEM RYBAK

Equipo: Sub-16 y Juvenil B

Posición: Interior, extremo o falso nueve

Cualidades: El ucraniano es uno de los mejores zurdos de la Masia. Su zurda es de oro y le permite tocar, regatear, asistir y definir con una precisión única. Aparenta ser un jugador frío pero es un futbolista muy competitivo y con unas condiciones ideales para ser diferencial en todas las facetas ofensivas del juego.

Aspectos a mejorar: Como a la mayoría de jugadores de gran talento su margen de mejora está en la regularidad. Desequilibrar más a menudo es un reto colosal para él. Aunque en sus primeros años ha ejercido más de delantero que de medio, sus características físicas invitan a pensar que se consolidará como un interior o mediapunta diferencial.

Artem Rybak es un mediapunta diferencial / FCB

Evolución: Su talento le puede catapultar a grandes cotas. Lo tiene todo para convertirse en un interior descomunal.

Jugador consagrado al que se asemeja: Antoine Griezmann

HÉCTOR ASUMU

Equipo: Sub-15, Sub-16 y Juvenil B

Posición: Extremo derecho y extremo izquierdo

Cualidades:Ser un prodigio de velocidad le permite desequilibrar una y otra vez por su banda. Aunque puede rendir de maravilla por la izquierda, su ubicación ideal es de '7'. además de ser muy rápido, Héctor es un futbolista con una portentosa potencia y una gran facilidad para definir ante los porteros rivales.

Aspectos a mejorar:Héctor es un extremo imparable con espacios y aunque tiene un buen pie para manejarse ante bloques cerrados, sin espacios es donde todavía puede dar un paso adelante.

Héctor Asumu es un extremo muy potente / Dani Barbeito

Evolución:Tras unos años en los que le costó adaptarse al estilo del Barça, esta temporada se ha convertido en uno de los jugadores más mejorados de La Masia. Si sigue desarrollándose en lo físico puede convertirse en un extremo imparable.

Jugador consagrado al que se asemeja: Bukayo Saka

DESTINY EJIOFOR

Equipo: Sub-12

Posición: Delantero centro

Cualidades: Rápido, potente, habilidoso y con gran imaginación para definir. Destiny es un '9' puro que domina todas las facetas de un delantero centro puro. El gol no tiene secretos para un '9' que posee un porcentaje de acierto muy alto en el mano a mano con los porteros rivales. Con y sin espacios tiene una intuición especial para marcar goles.

Aspectos a mejorar: A veces se desconecta del juego y necesita ser más regular cuando pierde la confianza tras desaprovechar alguna ocasión clara.

Destiny Ejiofor es un gran goleador / La Liga FC Futures

Evolución:Formar un '9' de nivel para el primer equipo es una de las asignaturas pendientes del Barça. Destiny puede romper este maleficio histórico con excepciones sonadas como Martí Filosia, Paco Clos o Bojan.

Jugador consagrado al que se asemeja: Kun Agüero

IU MARTÍNEZ

Equipo: Juvenil B y Juvenil A

Posición: Extremo izquierdo y extremo derecho

Cualidades: El de Suria es un extremo puro que desequilibra sin ser un virtuoso. Su técnica es notable pero lo que le hace ser un delantero diferencial es una capacidad única de ser vertical, rápido, intenso y profundo una y otra vez. Iu es un auténtico martillo que no se cansa de tirar desmarques y atacar los espacios sin desesperarse nunca. Con espacios es letal pero ante bloques cerrados dispone también de recursos para desequilibrar. En la fase defensiva siempre ayuda dejándose la piel en todas las acciones.

Aspectos a mejorar:Aunque es un jugador extremadamente completo capaz de desequilibrar por fuera y por dentro, su punto a mejorar es saber mantener la calma en momentos delicados de los partidos.

Iu Martínez se ha ganado la titularidad con el Juvenil A / Dani Barbeito

Evolución:Empezó esta última temporada como el mejor jugador del Mundialito Sub-18 y acabó el curso ganándose la titularidad con el Juvenil A. Ser

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