La Fundación Barça y la OPS reciben un premio por su innovador proyecto sanitario en Panamá

La Fundación FC Barcelona ha sido distinguida en los Mobile World Capital Awards 2026 por su proyecto de transporte sanitario con drones en Panamá, una iniciativa desarrollada junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Ministerio de Salud panameño y el Ministerio de Seguridad Pública del país.

El reconocimiento llega dentro de la categoría de colaboración público-privada y pone en valor una propuesta que utiliza la tecnología para mejorar la atención médica en comunidades aisladas de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, una de las regiones más remotas del país centroamericano.

La iniciativa permite trasladar medicamentos, pruebas diagnósticas y material sanitario a zonas donde los desplazamientos terrestres pueden prolongarse durante más de doce horas. Gracias al uso de drones, esos trayectos se reducen a apenas media hora, facilitando una respuesta mucho más rápida ante las necesidades de la población.

El proyecto presta actualmente servicio a más de 6.000 personas repartidas en 37 comunidades y forma parte de una estrategia más amplia destinada a combatir enfermedades infecciosas y patologías crónicas, además de reforzar la atención sanitaria en territorios de difícil acceso.

La propuesta también contempla la formación de personal sanitario local, la implantación de sistemas de diagnóstico precoz y la mejora de la conectividad digital, con el objetivo de ofrecer una asistencia más eficaz y coordinada.

Voces reconocidas

La directora general de la Fundación FC Barcelona, Marta Segú, celebró el reconocimiento y destacó el impacto social de la iniciativa, subrayando el compromiso de la entidad azulgrana con las comunidades más vulnerables. Por su parte, la representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Rivière-Cinnamond, recordó que el proyecto surgió tras detectar las dificultades para hacer llegar tratamientos básicos a determinadas zonas, una situación que en algunos casos tenía consecuencias dramáticas para la población infantil.

Los Mobile World Capital Awards recibieron este año cerca de 300 candidaturas procedentes de más de 60 países. Tras el proceso de selección, únicamente 17 proyectos alcanzaron la fase final, entre ellos una iniciativa que se ha convertido en un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede contribuir a reducir desigualdades y mejorar el acceso a servicios esenciales.

Con este galardón, la Fundación Barça refuerza su papel en el ámbito de la innovación social y la cooperación internacional, apostando por soluciones tecnológicas capaces de generar un impacto real en comunidades con mayores dificultades de acceso a la atención sanitaria.