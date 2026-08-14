La Fundació Barça se vuelca contra el ébola en la República Democrática del Congo

El FC Barcelona vuelve a demostrar su compromiso con las causas sociales. El club blaugrana y su Fundació han anunciado este viernes una colaboración con ALIMA, una ONG médica internacional, para reforzar la lucha contra la epidemia de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC). La Fundació Barça ha hecho público un comunicado en el que detalla las diferentes acciones que se llevarán a cabo para ayudar a las comunidades más afectadas.

El brote fue declarado el pasado mes de mayo en la provincia de Ituri y se ha convertido en el más grande registrado en el país. La situación es especialmente preocupante en esta región, donde se concentra alrededor del 90% de los casos detectados, en un contexto marcado además por los desplazamientos de población y las enormes dificultades para acceder a determinadas zonas.

Ante esta situación, la Fundació Barça aportará financiación para reforzar la respuesta de ALIMA sobre el terreno. La organización ya gestiona cuatro centros de tratamiento y ha atendido a más de 1.200 pacientes, de los cuales alrededor de 300 han logrado recuperarse.

Refuerzo médico y apoyo a las comunidades

La ayuda del Barça permitirá reforzar diferentes áreas de la respuesta sanitaria. Entre ellas se encuentran el suministro de medicamentos y material médico, los equipos de protección para el personal sanitario, el refuerzo de los centros de tratamiento y aislamiento y la vigilancia epidemiológica para detectar y confirmar nuevos casos.

El proyecto también contempla mejorar la capacidad logística de los equipos que trabajan en zonas remotas y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones.

El Barça colaborará con ALIMA en el Congo / FC BARCELONA

Una parte importante de la iniciativa estará centrada en las propias comunidades. La Fundació considera fundamental trabajar en la detección precoz, la prevención y la lucha contra la desinformación, además de generar confianza en los servicios sanitarios para facilitar que las personas afectadas puedan recibir atención cuanto antes.

"La participación comunitaria es clave para generar confianza, promover la detección precoz de casos, combatir la desinformación y facilitar el acceso a los servicios de salud", explica Marta Segú, directora general de la Fundació Barça.

ALIMA, una organización especializada

La colaboración se llevará a cabo junto a ALIMA, una ONG médica fundada en 2009 y especializada en la atención sanitaria en contextos de emergencia. La organización trabaja actualmente en la RDC y participa también en diferentes investigaciones relacionadas con el ébola.

Su director ejecutivo, Moumouni Kinda, ha agradecido el apoyo del Barça y ha destacado la importancia de la colaboración en un momento en el que se ha reducido la financiación humanitaria internacional.

"El apoyo financiero del Barça es inestimable para reforzar nuestra capacidad de respuesta", aseguró Kinda.

Con esta iniciativa, la Fundació Barça reafirma su compromiso con la salud global y con las poblaciones más vulnerables, poniendo sus recursos y capacidad de movilización al servicio de una emergencia sanitaria que continúa golpeando a la República Democrática del Congo.