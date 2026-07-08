La Fundació Barça y TV Boy se unen en un proyecto solidario: "Soy culé y esto es muy especial"

En un esfuerzo conjunto por transformar los espacios sanitarios en entornos de ilusión y bienestar, la Fundació FC Barcelona y el célebre artista urbano TV Boy han inaugurado este miércoles un gran mural solidario en las paredes exteriores del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti).

La iniciativa, que se engloba dentro del programa institucional "Polseres Blaugranes", ha contado con la participación activa de niños y adolescentes que actualmente reciben tratamiento médico en este centro hospitalario.

Un muro exterior para el recuerdo

La jornada, marcada por la emoción y el color, convirtió a los jóvenes pacientes en protagonistas del proceso creativo. Los menores acompañaron al artista en la confección de la obra, plasmando diversas figuras y frases cargadas de simbolismo sobre el muro exterior.

TV Boy, junto a un niño en Can Ruti / Gorka Urresola

Como broche de oro de la composición, TV Boy representó la icónica silueta de una chica y un chico pintando un corazón con los colores azulgrana, una imagen que busca proyectar fuerza, optimismo y superación frente a las enfermedades graves y que refleja los valores tradicionales del FC Barcelona.

Marta Segú explica los detalles del proyecto

La Dra. Marta Segú, directora general de la Fundació FC Barcelona, ha acompañado al artista —quien ejerce además como embajador del programa solidario— y subrayó el profundo valor terapéutico del proyecto: "Nuestra meta es ofrecer una experiencia positiva y transformadora a estos jóvenes, utilizando el arte urbano como una vía de expresión emocional, favoreciendo la conexión entre iguales y otorgándoles un rol activo. Queremos que olviden por un momento su enfermedad y disfruten de una jornada única".

TV Boy y Marta Segú, de la Fundació Barça / Gorka Urresola

"En el marco de Polseres Blaugrandes, que pusimos en marcha hace años, tenemos esta acción en Can Ruti, en la que queremos que el arte sirva para expresar los sentimientos y emociones de los niños ingresados en el hospital por enfermedades graves. TV Boy es un prestigioso grafitero. Este mural tiene relación con el Barça, con sus jugadores y jugadoras. Es un gran seguidor el artista del Barça y ha trabajado con el club en diferentes iniciativas", añadía Segú.

Creo en el arte como herramienta para humanizar

Por su parte, TV Boy, ampliamente conocido por sus intervenciones de gran impacto mediático en las que ha inmortalizado a figuras del club como Alexia Putellas o Lamine Yamal, reafirmó su compromiso social e indicó que es un "verdadero honor" acercar el color y la alegría a las familias que atraviesan circunstancias complejas: "Creo profundamente en el arte como una herramienta capaz de inspirar y generar un impacto positivo. Deseo que esta obra transmita un mensaje de optimismo y recuerde que el arte puede iluminar incluso los momentos más difíciles".

TV Boy pintando el mural en Can Ruti / Gorka Urresola

"Soy cule, es mi equipo preferido. Pero también me une al Barça apostar por unos valores sociales. Ha sido muy bonito regalar esto de hoy a los niños y a sus familias. Creo que para ellos ha sido un día especial. Espero que sea el primero de muchos proyectos con la Fundación", añade el artista.

Desde la perspectiva médica, la Dra. Maria Méndez, jefa del servicio de Pediatría de Can Ruti, aplaudió la iniciativa señalando que estas acciones contribuyen a humanizar los hospitales.

Impacto positivo

Según la especialista, la participación creativa genera un impacto muy positivo en la autoestima y el bienestar emocional de los pacientes, dotándoles de una mayor confianza para afrontar sus tratamientos.

Con esta intervención, el binomio entre el deporte y la expresión artística se consolida como un pilar fundamental para la salud mental en la infancia hospitalizada.