¿Por qué no funcionó el fichaje de Coutinho? "Quería estar a la altura, pero no pude"

Cuando Philippe Coutinho llegó al FC Barcelona en enero de 2018, lo hizo con el peso de un sueño… y de una mochila demasiado pesada. El club azulgrana acababa de perder a Neymar en verano tras el clausulazo del PSG, y mientras la herida seguía abierta, la directiva buscaba un golpe de efecto.

El movimiento de Bartomeu no fue otro que apostar los 222 millones que dejó el PSG en las arcas del club con la incorporación de Dembélé y el fichaje del brasileño más brillante de la Premier, por nada más y nada menos que 135 y 160 millones de euros respectivamente.

Coutinho deslumbraba en el Liverpool y parecía tener todo para triunfar en el Camp Nou. No solo debía hacer olvidar a Neymar, sino también preparar el terreno para la inminente salida de Andrés Iniesta. Casi nada.

Ahora, siete años después, el propio Coutinho reflexiona sobre aquel momento en 'Premier League Stories'. Y lo hace con la serenidad que da el tiempo y la madurez. “Tenía este sueño de jugar en el Barcelona. Luego se presentó la oportunidad y no podía decirle que no a mi sueño”, confiesa.

Se fue del Liverpool en su mejor momento. Muchos le pidieron que se quedara, que no rompiera el idilio con Anfield. Pero cuando el Barça llama, la mayoría de futbolistas no duda. “Tuvimos muchas conversaciones sobre quedarme, sobre irme, pero al final el club aceptó y me fui a Barcelona. El inicio fue realmente bueno. Mis primeros seis meses fueron geniales. Ganamos un título y estaba jugando muy bien”, recuerda.

Y sí, el inicio ilusionó. En sus primeros partidos, Coutinho se mostró suelto, vertical, participativo. Parecía encajar a la perfección en un equipo que, no obstante, estaba empezando su declive europeo con la eliminación en Roma, donde el brasileño no pudo participar por las normas de la UEFA al haber jugado la fase de grupos con el Liverpool.

Pero tras el Mundial de Rusia, algo cambió. “La siguiente temporada, después del Mundial, ya no estaba en la misma forma. Mi rendimiento bajó y eso fue duro para mí. Quería estar a la altura de las expectativas, también de las mías… pero no pude”.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. El jugador más caro de la historia del Barça se fue apagando poco a poco. Cambios de posición, falta de confianza, lesiones… y una afición que nunca terminó de conectar con él. Lo que debía ser una era se quedó en una etapa frustrada, llena de interrogantes y con el dolor de una cesión al Bayern que culminó con aquel fatídico 2-8 en Lisboa que puso punto final a aquel equipo.

Pero Coutinho no guarda rencor al club azulgrana: “No tengo arrepentimientos. En algunos clubes me fue bien, en otros no tanto. Pero eso es el fútbol. Solo tengo agradecimiento por cada lugar en el que estuve. Ese periodo fue muy desafiante para mí, pero me apoyé en mi familia y en mi fe. Siempre he creído en Dios. Eso me ayudó a mantenerme fuerte”, aseguró.