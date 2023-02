Así funcionan los accesos al Camp Nou para evitar un caso Eintracht

Los responsables de chequear las entradas, muy estrictos tanto con los abonados como con los aficionados del Manchester United Varios ingleses se han quedado fuera porque habían adquirido entradas en la zona de la afición azulgrana

Con el objetivo primordial de evitar un caso como el del curso pasado ante el Eintracht de Frankfurt, una de las mayores vergüenzas recientes para el barcelonismo, el Barça se ha puesto las pilas. En los prolegómenos del Barça-Manchester United de playoffs de Europa League, los 'stewards' y los responsables de seguridad se han mostrado muy estrictos en todos los accesos al Camp Nou.

Hemos estado 'in situ' comprobando cómo era el funcionamiento del dispositivo. Los que van con entradas y son extranjeros se les pide pasaporte. Por ejemplo, a dos aficionados del Manchester United con entradas en la zona de afición azulgrana se les ha prohibido pasar. Teóricamente solo se podían adquirir de forma telemática, no físicamente en las taquillas del estadio.

CASOS AISLADOS

En lo que se refiere a los socios abonados, debían presentar el correspondiente formulario. En general, ya fuera vía móvil o impreso, la mayoría iban prevenidos y listos. Ha habido algún caso aislado, como un hombre mayor que no tenía ni idea de la 'norma': "Siempre vengo con el carné de mi amigo y no hay problemas". No ha podido pasar, pero los empleados del club le han ayudado a descargarse el formulario.