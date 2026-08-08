¿Cómo funciona el triangular del Barça amistoso de pretemporada contra Nottingham Forest y Udinese?

El FC Barcelona prepara la penúltima cita en el calendario de pretemporada antes de arrancar la competición oficial. Después de disputar dos partidos durante las anteriores semanas y preparar la puesta a punto para el regreso al trabajo, el equipo azulgrana viaja ahora a Udine para disputar un torneo que tendrá un formato particular.

En la ciudad italiana se celebrará este sábado 8 de agosto el Friuli Venezia Giulia Cup, una competición que contará con la presencia del Nottingham Forest inglés y del Udinese italiano -además del FC Barcelona- en un formato triangular. Los partidos se disputarán en el estadio Bluenergy, escenario de los tres duelos que se disputarán durante la tarde-noche de ese mismo día.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante la rueda de prensa de este martes / Enric Fontcuberta / EFE

Se disputarán tres partidos en total: el programa lo estrenará el Udinese - Nottingham Forest, le seguirá el FC Barcelona - Nottingham Forest y lo cerrará el Udinese - FC Barcelona. En total, el conjunto azulgrana disputará un total de dos encuentros durante la jornada, el primero programado para las 21:00 horas (CEST) y el segundo para las 22:00 horas (CEST).

¿Qué es un triangular y cómo serán los partidos?

Los tres partidos que se disputarán en el Friuli Venezia Giulia Cup tendrán una duración de 45 minutos, un formato reducido donde los tres clubes se enfrentarán entre sí. Una vez terminen los 45 minutos, el equipo ganador dentro del tiempo reglamentario recibirá 3 puntos; si el partido termina en empate, se disputará una tanda de penaltis, donde el ganador se llevará 2 puntos y el perdedor, 1.

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El Barça llega a Udine después de vencer al Europa (4-1) y empatar contra el Birmingham (2-2). El partido en la ciudad italiana será el penúltimo de pretemporada, pues el siguiente será el trofeo Joan Gamper y el equipo azulgrana se centrará desde entonces en su estreno oficial en LaLiga, que será el domingo 23 de agosto contra el Elche a las 21:30 horas (CEST).