Fugas históricas de La Masia: un 11 de canteranos que decidieron irse del Barça

Los jugadores que se forman en la mejor cantera del mundo son muy codiciados. Aunque habitualmente las promesas de La Masia apuran sus opciones de triunfar en el Barça, siempre ha habido casos de canteranos que han optado por dejar el club blaugrana tentados por grandes ofertas.

De todos estos casos hemos seleccionado un once inicial integrado por canteranos blaugranas reconocidos que dejaron el Barça contra la voluntad del club: André Onana, Bellerin, Piqué, Eric, Sergio Gómez; Xavi Simons, Cesc, Gerard, Ilaix; Dani Olmo, Marc Guiu. Es curioso que cuatro de ellos volvieron al Barça y dos militan actualmente en el conjunto blaugrana (Eric y Olmo).

Quedan fuera casos sonados como el de Jon Toral, Jordi Mboula, Robert Navarro, Iker Bravo, Adrián Bernabé, Fran Mérida o Toni Sanabria entre muchos otros.

Albert Puig junto a los exazulgranas Eric García y Adrián Bernabé / sport.es

Formarse en el fútbol base del Barça es un privilegio y ascender al primer equipo un sueño pero al margen de estos casos idílicos hay muchos otros que se quedan por el camino. Los hay que son descartados por el club, otros que son traspasados de mutuo acuerdo y los menos son los que, pese al interés del Barça, deciden irse del club en el que se han formado.

Pasó, pasa y pasará porque los futbolistas de La Masia están muy cotizados y no todos caben en el primer equipo.

André Onana

El portero camerunés llegó a la cantera del Barça procedente de la Fundación Eto'o. André Onana jugó cedido por el club blaugrana al Vista Alegre por problemas burocráticos y ascendió hasta el Juvenil A antes de decidir aceptar una oferta del Ajax.

Onana destacó en la cantera blaugrana y fichó por el Ajax / Sport

La presencia en el primer equipo de un joven Ter Stegen fue el detonante deportivo de su salida. Además del Ajax, Onana jugó en el Inter y Manchester United. Actualmente defiende la portería del Trabzonspor.

Héctor Bellerin

Héctor Bellerin era un extremo derecho que destacaba en la gran generación del 1995 con los Samper, Grimaldo, Keita Balde y compañía. Junto con Jon Toral aceptó una golosa oferta del Arsenal y decidió aceptar la propuesta del conjunto londinense.

Bellerin pasó del cadete A blaugrana al Arsenal / Sport

En Inglaterra, Bellerin pasó de ejercer de '7' a convertirse en un lateral moderno. La apuesta de irse al conjunto 'gunner' le funcionó y años después volvió al barça en una segunda etapa de blaugrana menos exitosa.

Gerard Piqué

Gerard Piqué es el tercer canterano, tras Gerard López y Cesc, que decidió no continuar en el Barça pese a que en el fútbol base blaugrana se contaba con él.

Aunque en un primer momento parecía que fichaba por el Arsenal su destino final fue el Manchester United.

Piqué pasó del Juvenil a del Barça al Manchester United / Sport

A las órdenes de Alex Fergusson logró ganar una Champions pero la pareja de centrales Ferdinand-Vidic no le dejaba espacio y decidió volver con éxito al Barça.

Eric García

Eric García jugó en la Barça Escola y en la cantera blaugrana militó seis temporadas más. Ante la indiferencia de los responsables de la cantera prefirió aceptar la propuesta del Manchester City. Eric se ganó la confianza de Guardiola en el conjunto británico.

Eric Garcia aceptó una oferta del Manchester City cuando jugaba en la cantera blaugrana / Sport

Su condición de gran aficionado culé fue clave para que pudiera volver al Barça cuando finalizó su relación contractual con los 'citizens'.

Sergio Gómez

Sergio Gómez era una de las grandes joyas de la cantera del Barça. Fichado del Espanyol cuando era alevín, el de Badalona fue ascendiendo hasta el Barça B. Cuando parecía que su progresión de blaugrana era imparable decidió aceptar una oferta importante del Dortmund.

Sergio Gómez dejó el Barça para fichar por el Dortmund / Sport

En el conjunto alemán no logró consolidarse como una pieza clave y después de jugar en el Huesca, Anderlecht y City milita actualmente en la Real Sociedad. De ser un extremo o mediapunta muy creativo Sergio ha mutado en un lateral zurdo de largo recorrido.

Xavi Simons

La marcha de Xavi Simons del Barça es una de las más sonadas pese a que el neerlandés decidió dejar Barcelona cuando militaba en el Cadete A. Simons era el jugador más mediático de La Masia y su marcha al PSG no sorprendió por sus extravagancias.

Xavi Simons pasó del Barça al PSG / Sport

Aunque actualmente no está en su mejor momento en el Tottenham, Simons es un centrocampista con una cotización muy elevada.

Gerard López

Gerard López fue un precursor a la hora de dejar voluntariamente la cantera del Barça. Después de una temporada excelente con el Barça B en el curso 96-97, el Valencia pagó la cláusula de rescisión y lo incorporó a sus filas.

Gerard López fue el primer canterano en irse sin que el Barça estuviera de acuerdo / Sport

El hecho de que Cruyff ya no fuera el entrenador y que Robson no contase con los canteranos ayudó a que Gerard decidiera dar este salto entonces inédito. Gerard López volvió tres temporadas después con un traspaso millonario que abordó el entonces flamante presidente Joan Gaspart.

Cesc Fábregas

Cesc Fábregas fue, después de Gerard, el que abrió el camino a las fugas de canteranos. El de Arenys, viendo la progresión de Xavi e Iniesta, vio su futuro negro en el Barça y se dejó seducir por la propuesta de Arsene Wenger.

Cesc fue uno de los primeros canteranos en aceptar ofertas de Inglaterra / Sport

Su caso es el de más exito fuera del Barça. En el Arsenal triunfó a lo grande y ejerció de capitán.

Cuando Guardiola lo pidió de vuelta a casa Cesc probó fortuna en el club en el que se formó y rindió a un gran nivel aunque quizá sin llegar a las expectativas generadas. Después de tres años en Barcelona volvió a la Premier.

Ilaix Moriba

El caso de ilaix Moriba es uno de los más extraños. El centrocampista africano era un jugador muy valorado por el club blaugrana que lo retuvo cuando era cadete con una renovación multimillonaria. Posteriormente Ronald Koeman apostó de manera importante por él y jugó a un gran nivel en el primer equipo.

Ilaix Moriba dejó el Barça para fichar por el Leipzig / Sport

Muy condicionado por los intereses de sus agentes, Ilaix decidió dejar el Barça y fichar por el Leipzig. Su experiencia en Alemania fue un desastre y tas un rosario de cesiones busca en Vigo recuperar su mejor versión.

Dani Olmo

Dani Olmo escogió un camino muy inhabitual y sorprendente que le funcionó cuando pocos apostaban por él. Tras seis temporadas en el fútbol formativo del Barça decidió irse a Croacia para acabarse de formar en el Dinamo de Zagreb.

Olmo creció en la cantera del Barça pero la etapa juvenil la vivió en Croacia / Sport

Alejado de los grandes focos explotó su enorme talento y el Leipzig alemán lo fichó y lo convirtió en su estandarte. Olmo ha vuelto al Barça en su mejor momento, en una madurez que le convierten en un futbolista diferencial.

Marc Guiu

Marc Guiu fue una de las fugas más inesperadas ya que Xavi Hernández apostó por él cuando estaba en el Juvenil A del Barça. Su explosión goleadora con el primer equipo barcelonista provocó que el Chelsea pagara su cláusula de rescisión.

Marc Guiu estuvo muchos años en la cantera del barça antes de saltar al Chelsea / Sport

Guiu entendió que con Lewandowski, Vitor Roque y Ferran tendría pocas oportunidades y ahora busca un hueco en un Chelsea plagado de cracks.