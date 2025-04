La fuerte discusión entre Raphinha y el asistente, al descubierto: "¿Qué piensas que haces?"

Raphinha fue uno de los grandes protagonistas del Barça-Betis a pesar de solo jugar la recta final de la segunda parte. El brasileño volvió a mostrar que es un futbolista de sangre caliente en situaciones que considera injustas.

El delantero se mostró muy molesto después del empate ante el Betis. Su frustración no solo se debió a no lograr colocarse a seis puntos del Madrid, sino también por varias decisiones arbitrales que desataron su enfado.

Gil Manzano, que alargó cuatro minutos el encuentro, no permitió ejecutar un córner cuando el balón salió por la línea de fondo justo antes de que sonara el silbato del tiempo añadido. Este incidente hizo que el brasileño perdiera la calma y fuera contenido primero por el técnico alemán y luego por Marc André Ter Stegen cerca del túnel de vestuarios, para evitar posibles sanciones.

Pero el enfado de Raphinha fue más allá del colegiado. El brasileño también se las tuvo con uno de los asistentes por una incorrecta señalización de un saque de banda. Las cámaras de DAZN captaron el diálogo entre los dos, una escena que mostró el programa 'El Día Después' de Movistar. La tensión empieza con los reproches de Raphinha: "Es para allá, es para allá, carajo. ¿Qué dices? Que te calles tú".

Pero su cabreo siguió escalando con el linier de Gil Manzano."Tú no me vas a mandar callar. No me voy a callar. La última vez que me mandas callar. ¿Qué piensas que haces? La concha de tu p*** madre". El asistente le respondió: "Usted no me chille", mientras Raphinha seguía hacer caso de sus consignas.

El brasileño siguió dándole vueltas al incidente con el asistente porque una vez terminado el encuentro se volvió a acercar a él. "Tú eres un maleducado, eres un maleducado. No me mandas callar".