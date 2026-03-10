El fuerte compromiso entre Lewandowski y Laporta

La relación entre Robert Lewandowski y el FC Barcelona puede extenderse en el tiempo. Pese a sus 37 años, el jugador podría renovar por una temporada más después de las declaraciones de Robert y el candidato favorito para ser el próximo presidente, Joan Laporta, en las últimas horas.

"Me gustaría que siguiera Lewandowski", afirmó Joan Laporta en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio. Una respuesta contundente que concuerda con el pensamiento del polaco, quién manifestó públicamente el deseo de su reelección a la presidencia.

En una entrevista a 'The Athletic', Lewandowski fue muy claro: "Para un club como el Barcelona, la estabilidad y la confianza en el proyecto a largo plazo son fundamentales. Creo en la continuidad y en las personas que realmente comprenden los valores y la identidad de este club. Le deseo lo mejor a nuestro presidente, Joan Laporta, en las próximas elecciones presidenciales, y confío en que seguirá trabajando para guiar al Barça hacia más éxitos".

Las dudas de 'Lewy'

Eso no significa la renovación automática del futbolista. Lewandowski matizó que "no lo sé" ya que "tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decir nada, porque no estoy ni al 50 por ciento seguro de qué camino quiero tomar. No es para este momento".

La decisión es importante, pero Lewandowski no quiere precipitarse ni tiene prisa. “No me presiono; probablemente cuando tenía 25 o 30 años habría sido diferente”, dice. Ahora, con 37 años, lo ve de una manera muy diferente y su paciencia puede alargarse hasta final de temporada.

Robert Lewandowski, con la máscara protectora / Valentí Enrich

"Con mi experiencia y la edad que tengo, no tengo que decidir ahora. No tengo la sensación de qué camino tomar. Quizás en tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero aun así, no tengo estrés. Tengo que sentirlo. Tengo que empezar a sentirlo, así me será más fácil cuando hablemos de mi futuro", dijo el ariete del FC Barcelona, que debe jugar con una máscara para protegerse de la fractura en el pómulo del ojo izquierdo.

Sus sensaciones

Lewandowski insistió en que "solo decido el camino que quiero seguir si lo siento. Por ahora, no lo sé y no pienso en esto". Su discurso está claro, por lo que ambas partes deberán darse un plazo. Primero, Laporta tiene que ganar este domingo las elecciones y, posteriormente, ya se verán los planes del club. Si fuera por un Laporta presidente, le ofrecería la renovación a Lewandowski.

El delantero centro ha asumido con humildad su nuevo rol. Actualmente compagina su posición con Ferran Torres y no ha puesto una mala cara. El jugador ha asumido que a su edad debe dosificar sus esfuerzos. Ferran, pese a la mala racha actual, ha mantenido un nivel muy alto en una posición en la que no se había formado.

En cualquier caso, el Barça parece haber ganado un culé para siempre con Lewandowski. El futbolista recalcó que "estar en el Barça estos últimos años me ha permitido ver cuánta dedicación y trabajo se realiza entre bastidores para sacar al club adelante. Hay una gran ambición y fe en el futuro, y eso genera mucha motivación en todos los miembros del equipo". La Champions de Budapest sería el gran colofón para esta temporada.