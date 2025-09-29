"Si fuéramos el Madrid ya estaríamos jugando en el Camp Nou"

La fecha del regreso al Spotify Camp Nou sigue acaparando en buena medida la actualidad que rodea al FC Barcelona. Mientras las obras de remodelación queman etapas ajenas al calendario anunciado una y mil veces desde el club, se espera paciente a la confirmación de los permisos administrativos imprescindibles para llevar a cabo el traslado que permita regresar cuanto antes al Camp Nou.

La temporada es implacable y el Barça no solo ha renunciado a arrancar LaLiga 2025-26 sino que en las próximas horas disfrutará del debut de la Champions en su 'casa prestada' del Estadi Olímpic Lluís Companys. El reto europeo de la Champions en el Spotify Camp Nou sigue, por ahora, lejos de ser una realidad.

Los reiterados incumplimientos de calendario motivados por todo tipo de imponderables generan enorme controversia. Tal y como asegura David Bernabeu en La Posesión, existe malestar del club con el Ayuntamiento de Barcelona y también malestar del consistorio con el Barcelona.

Los momentos de tensión que se respiran estos días se han trasladado a la zona noble del club azulgrana, donde existe un convencimiento claro: "Si fuéramos el Real Madrid ya estaríamos jugando".

Recta final

En las últimas horas, desde el consistorio barcelonés, su teniente alcalde de Seguridad, Albert Batlle, por fin se ha mostrado optimista de cara a conceder el visto bueno final al proceso de obras indispensable para garantizar la seguridad de los aficionados que acudan al Spotify Camp Nou.

En principio, si no surgen más contratiempos, ahora se apunta a la fecha del Barça-Girona como el escenario más real para que la primera plantilla de Hansi Flick pueda pisar el césped del nuevo recinto culé. En el caso del debut en la Champions, nada está claro ya que las exigencias de la UEFA obligan a seguir adelantando nuevas instalaciones que a día de hoy es imposible concretar en el calendario.