¿Por qué no es fuera de juego el gol del Chelsea?

La primera parte del Barça en Stamford Bridge fue una pesadilla. El Chelsea dominó completamente los primeros 45 minutos y no dejó ver la mejor versión del equipo de Hansi Flick.
El 1-0 con el que los dos equipos llegaron al descanso no reflejaba lo que se estaba viendo sobre el césped. De hecho, el colegiado anuló dos tantos a los 'blues' antes de que se adelantasen con el gol en propia puerta de Jules Koundé. Primero uno de Enzo Fernández por mano anterior de Chalobah y después otro del argentino por fuera de juego.
Pero en el tanto del Chelsea también hubo polémica y tuvo que entrar el VAR para decidir si el tanto era válido. La jugada empezó con un córner sacado en corto y los azulgranas dejaron a Cucurella totalmente solo.
Pero la posición del lateral de Alella era bastante justa. Los jugadores de Flick tenían claro que estaba fuera de juego, pero los del Chelsea celebraban el tanto que el colegiado no había anulado en directo.
Tras varios minutos hablando con el VAR, se terminó dando validez al tanto. Las imágenes posteriores que nos enseñaron las posiciones de ambos jugadores reflejaban los pocos centímetros que separaban a Cucurella y a Pau Cubarsí (el hombre más atrasado del Barça). Aunque en primera instancia, la imagen en directo parecía que el lateral estaba fuera de juego por poco.
Los locales se terminaron avanzando en Stamford Bridge y dejaron una muy mala sensación de boca en los culés. El 1-0 en contra, la expulsión de Araujo y la sensación de que el partido está totalmente contra las cuerdas no da mucha esperanza en el combinado visitante.
De hecho, la roja a Araujo fue la puntilla para los de Flick. En el último minuto antes del descanso, el central culé entró de manera sobreexcitada sobre Cucurella y lo derribó. Slavko Vincic no dudó ni un segundo y expulsó al uruguayo, que tampoco protestó en exceso la decisión, sabiendo que se había equivocado.
