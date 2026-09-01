De la Fuente: "Rodri es el Messi del fútbol español"

Luis de la Fuente fue el gran protagonista de la primera edición de ‘Otra Ronda’, el nuevo programa de Radio MARCA. El seleccionador español repasó algunos de los principales asuntos de actualidad de la Roja y explicó parte de las claves que han llevado al combinado español a ser el número 1 del mundo.

Uno de los nombres propios de la entrevista fue Rodri. El regreso del centrocampista a LaLiga es, para De la Fuente, una excelente noticia para el fútbol español. El técnico no escatimó elogios hacia el jugador y dejó una comparación de altura: “Rodri es el Messi del fútbol español”.

De la Fuente considera que el futbolista del FC Barcelona se adaptará a cualquier escenario porque, a su juicio, “es el mejor del mundo en su posición”. Además, puso en valor que los grandes jugadores españoles vuelvan a competir en casa: “Celebro que estos grandes futbolistas estén en LaLiga, porque hace más grande la Liga. Hace verdaderamente que los mejores jugadores del mundo, que son nuestros futbolistas, estén compitiendo aquí en los clubes españoles”.

Rendido a Messi

Leo Messi también apareció en la conversación. El seleccionador español tuvo palabras de admiración para el astro argentino después de anunciar su adiós a la selección y considera que es una figura que trasciende al mundo del fútbol.

Messi ha decidido poner punto y final a su etapa con Argentina / WILL OLIVER / EFE

“Es un personaje futbolístico que es de leyenda”, aseguró De la Fuente, convencido de que será con el paso de los años cuando se pueda valorar en toda su magnitud lo conseguido por el argentino. El técnico español cree, además, que será muy complicado que otro futbolista pueda superar los registros de Messi. Y De la Fuente todavía ve recorrido para Messi en el fútbol de clubes. “Él lo dejará cuando él quiera, no le dejará el fútbol a él”, afirmó.

La continuidad, clave para De la Fuente

Otro de los asuntos que abordó el seleccionador fue su política de convocatorias. De la Fuente considera fundamental mantener una base estable de futbolistas que se conozcan y hayan estado juntos durante tiempo, especialmente por las pocas horas de trabajo de las que dispone una selección. “Nosotros tenemos el hándicap de que no tenemos mucho tiempo. No tenemos 38 jornadas ni diez jornadas para cambiar cosas que en la Liga se pueden hacer”, explicó.

Por este motivo, el técnico considera imprescindible construir un vestuario sólido y con una buena convivencia. “Con buena gente se viaja bien y con buenos futbolistas se compite todavía mejor”, resumió.

Luis de la Fuente ve a un grupo muy sano en la selección española / Nick Potts/PA Wire/dpa / Europa Press

De la Fuente tampoco quiso mirar demasiado lejos cuando fue preguntado por si se imagina siendo seleccionador durante muchos años “Soy muy cortoplacista en esto del fútbol”. El riojano tiene contrato hasta la Eurocopa del 2028 del Reino Unido e Irlanda.

Por eso, el seleccionador ya piensa en el próximo desafío y en la necesidad de seguir evolucionando. “La próxima competición va a demandar otras cosas y va a ser tremendamente difícil. Nos va a exigir sacar todavía una nueva cara, una nueva versión”. En referencia a la UEFA Nations League, cuyo arranque es el 26 de septiembre en Wembley ante Inglaterra y, otros tres compromisos en la ventana de septiembre: dos duelos frente a Croacia y otro ante la República Checa.