De la Fuente se pronuncia sobre la polémica Lamine-Carvajal: "Tienen que hablar los responsables del club"

Los ataques verbales sobre el césped del Santiago Bernabéu de los jugadores del Real Madrid a Lamine Yamal tras el clásico contra el FC Barcelona siguen trayendo cola, sobre todo los gestos de Dani Carvajal al jugador azulgrana en los que lo acusaba de "hablar mucho", en referencia a las declaraciones del canterano culé en la Kings League previas al duelo entre ambos equipos.

La polémica, que de rebote salpica a la selección española por la importancia de Carvajal en el combinado nacional y la relevancia de Lamine, estrella también de la Roja como en el Barça, ha obligado a Luis de la Fuente a salir a la palestra para zanjar el asunto en una entrevista en el pódcast de José Ramón de la Morena.

El seleccionador, en un intento de calmar las aguas, aseguró que pese a las imágenes que se vieron el pasado domingo 26 de octubre en Madrid, no hay ningún problema entre ambos jugadores: "No ha habido nunca ningún incidente, ningún comportamiento extraño de nadie", explicó el técnico. "¿Por una pelea de colegio? No, no hay ninguna pelea de colegio. De verdad, José Ramón, no hay pelea. Además, el sentimiento dentro del grupo es de familia, de unión. Se prioriza el bien común antes que el individual, y eso dice mucho de este grupo de futbolistas".

Cuestionado sobre si era necesario ponerse en contacto con Lamine Yamal tras lo sucedido, De la Fuente se quitó de encima cualquier responsabilidad y volvió a apuntar a Flick y los técnicos del Barça: "Yo creo que quienes tienen que hablar son los responsables de sus clubes. Yo con Lamine he hablado mucho, igual que con Dani Carvajal y con todos los componentes del equipo."

La imagen de la Euro

Para cerrar cualquier posible brecha de confrontación entre ambos futbolistas, el seleccionador quiso recordar uno de los momentos más icónicos de la última Eurocopa, con el abrazo entre ambos tras una asistencia del canterano culé a gol del capitán madridista:

"Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa: el centro de Lamine y el remate de Carvajal, el abrazo que se dieron, las caras… Eso es lo que pasa en la selección. Estoy totalmente convencido de que aquí el único interés es el interés general", sentenció.