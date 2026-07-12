De la Fuente: "Pedri no puede jugar con España como con el Barça"

Luis de la Fuente afronta con confianza el duelo de semifinales del próximo martes 14 ante Francia. El seleccionador tiene fe ciega en sus futbolistas para derrotar a un combinado galo al que ya se han impuesto en los dos últimos encuentros disputados.

Luis de la Fuente, feliz por la evolución de la Roja en el Mundial / CHRIS TORRES / EFE

El técnico riojano, que sentó a Pedri en el último encuentro de cuartos de final ante Bélgica, ha concedido una entrevista a 'El Larguero', de la Cadena SER, en la que ha repasado todos los frentes a tener en cuenta de la actualidad de la selección española.

Aviso sobre Lamine

Acerca de Lamine Yamal, De la Fuente asegura que "el mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí lo dejo". Añadió el seleccionador que "¿Ponerle el gol de Francia? No hace falta, está tremendamente motivado. "Va a dejar una buena seña en este Mundial".

Pedri dejó sus habituales pinceladas de talento en el partido de España ante Bélgica / Omar Alonso / EFE

Otro nombre propio al que ha hecho referencia es, precisamente, el de Pedri tras tomar la decisión de no alinearlo ante los diablos rojos el otro día. No pasa por su mejor momento tras una temporada muy exigente. "Pedri no puede jugar con España como con el Barça. Nuestra idea de juego es diferente".