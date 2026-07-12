MUNDIAL 2026
De la Fuente: "Pedri no puede jugar con España como con el Barça"
El seleccionador habló para la 'Cadena SER' antes de afrontar las semifinales contra Francia
Luis de la Fuente afronta con confianza el duelo de semifinales del próximo martes 14 ante Francia. El seleccionador tiene fe ciega en sus futbolistas para derrotar a un combinado galo al que ya se han impuesto en los dos últimos encuentros disputados.
El técnico riojano, que sentó a Pedri en el último encuentro de cuartos de final ante Bélgica, ha concedido una entrevista a 'El Larguero', de la Cadena SER, en la que ha repasado todos los frentes a tener en cuenta de la actualidad de la selección española.
Aviso sobre Lamine
Acerca de Lamine Yamal, De la Fuente asegura que "el mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí lo dejo". Añadió el seleccionador que "¿Ponerle el gol de Francia? No hace falta, está tremendamente motivado. "Va a dejar una buena seña en este Mundial".
Otro nombre propio al que ha hecho referencia es, precisamente, el de Pedri tras tomar la decisión de no alinearlo ante los diablos rojos el otro día. No pasa por su mejor momento tras una temporada muy exigente. "Pedri no puede jugar con España como con el Barça. Nuestra idea de juego es diferente".
- Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça
- ¡Acuerdo total para el fichaje de Bisiwu por el Barça!
- Giro de guion con la renovación de Vinicius
- El Barça se pondrá duro por Ferran con el PSG: venta por 50 millones
- El PSG se lanza con todo a por el fichaje de Ferran Torres
- Manolo Lama no duda tras el partido de España: 'Está condenado
- La rajada de Bellingham contra Tuchel: 'Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones
- El Barça no descartaría fichar otro '9' además de Julián: Vlahovic y Asllani siguen en el mercado