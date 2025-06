De la Fuente: "Oí que a Lamine le falta gol... madre mía, yo vivo en un mundo de marcianos"

Luis de la Fuente fue contundente preguntado sobre Lamine Yamal. El seleccionador español no puede entender que haya quien critique al canterano azulgrana aduciendo que le falta gol, y eso sí, admitió que "este año va a ser difícil y tiene que rendir más". De la Fuente también se refirió a la probabilidad de llamar a Joan Garcia para la selección española, de todo el lío montado con Nico Williams, y también en clave blaugrana, de la situación de Gavi y de Marc Bernal., en una entrevista concedida a 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

Sobre Lamine: "Ahora todo es viento a favor, pero la vida te golpea"

De la Fuente remarcó que "por supuesto que hay que hacer un trabajo de protección" con Lamine Yamal. Y añadió: "Todos vemos que es un futbolista especial, con un potencial extraordinario y que puede llegar a ser un futbolista de leyenda, pero todo tiene un proceso. Él lo tiene muy claro, está centrado, creo que es chico muy maduro para la edad que tiene. Sabe lo que tiene entre manos y flaco favor le haríamos si solo le adulamos".

Y fue muy claro cuando recordó las críticas procedentes de algunos medios: "Oí que a Lamine le falta gol, madre mía... Yo dije, vivo en un mundo de marcianos".

Siguiendo con Lamine, entendió, preguntado por alguna de sus actitudes como salir con gorra a la sala de prensa, que "estamos en ese proceso de formación. Es responsabilidad de todos formarle, enseñarle y dirigirle. Nadie nace sabiendo todo, ahora todo el viento es a favor, pero a veces la vida te golpea y te pone de rodillas". Las imágenes con Neymar no le inquietan: "Tiene 18 años, tendrá que divertirse también. Pero cuando hay que trabajar hay que trabajar. Hay que ser inteligente".

Y anticipó que "este año va a ser más difícil, la exigencia es mayor, los rivales le pondrán más resistencia. Tiene que rendir más, tiene que buscar rendir más alto".

"Joan Garcia tendrá una oportunidad si se la gana"

De la Fuente también se refirió a Joan Garcia, de quien dijo: "Si sigue en esta dinámica, tiene las puertas de la selección abiertas. Estuvo conmigo en la sub-21, le conozco bien y tendrá una oportunidad si se la gana". Aunque recordó el riojano que "en España tenemos los mejores porteros del mundo. Es muy difícil formar parte de la portería de la selección".

Preguntado sobre si es más fácil ir a la selección si eres portero del Barça que del Espanyol, fue contundente: "Que me preguntes eso a mí... Habrá habido pocos seleccionadores en la historia que hayan llevado a jugadores de tantos equipos diferentes como yo. Yo no miro la procedencia", remarcó.

"Que Nico juegue donde tenga que jugar"

Luis de la Fuente admitió: "Nunca he escondido que soy del Athletic de toda la vida, he sido 40 años de socio, pero yo tengo otra responsabilidad ahora y no puedo pensar con el corazón", con relación a la posibilidad del fichaje de Nico Williams por el Barça. Y no 'entró' a si le interesa más que juegue con Lamine en el Barça o la Champions con el Athletic. "No tengo preferencias, yo quiero que juegue y esté sano. Que sea feliz, que esté sano y que juegue donde tenga que jugar".

Sobre Gavi: "Alguien se tiene que quedar sin jugar"

También habló sobre si Gavi volverá a ser intocable en la selección española: "Hay muy buenos jugadores en esas posiciones... alguien se tiene que quedar sin jugar. El interés general está por encima del individual, tienen que entender su rol", comentó.

Sobre Iñigo: "Llevo a los que creo que son los mejores"

Y acerca de todo lo comentado sobre Iñigo Martínez y la selección, De la Fuente recordó: "La única motivación que tengo en mis decisiones es deportiva. Habrá gente que tenga otros intereses. Yo llevo a los que creo que son los mejores".

"Yo en ese tema no entro. Yo quiero gente comprometida, implicada, con sentimiento de pertenencia. Yo tomo decisiones deportivas. No he conocido a nadie que me haya dicho nunca que no quiere venir a la selección", fue su respuesta sobre llamar a un jugador que ondea una bandera independentista.

"Quiero seguir en la selección"

Y en el plano personal, mostró su deseo de seguir al frente de la Roja: "Claro que me gustaría entrenar a la selección en el Mundial de España. Soy feliz en la Federación y dirigiendo a la selección de mi país, es lo máximo que le puede pasar a un deportista. Ahora mismo tenemos una relación fantástica. No hay ningún compromiso, cuando tenga que acabarse, se acabará. Yo no tengo fecha de caducidad, me encuentro fuerte. Yo quiero seguir en la selección", zanjó.