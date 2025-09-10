De la Fuente: "Gavi está triste y pendiente de una posible intervención de menisco"

La rodilla derecha de Gavi está causando una gran preocupación en el FC Barcelona y la selección española. El futbolista está siguiendo un tratamiento conservador, tal y como informó SPORT, pero Luis de la Fuente reveló que el peligro del quirófano sigue latente en una entrevista en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

"He hablado con Gavi: está triste y pendiente de una posible intervención de menisco", señaló el seleccionador español. Gavi está siguiendo todas las pautas médicas para no llegar a este extremo y no tener que ser intervenido del menisco interno de la rodilla derecha.

Aunque se trata de la rodilla lesionada, no tiene afectado el ligamento cruzado anterior ni el menisco externo, las zonas de las que fue intervenido en noviembre del 2023, por lo que cuenta con más opciones de recuperarse en un tiempo prudencial.

De la Fuente añadió que "Gavi es un jugador muy fuerte... le he animado porque es de estas situaciones dónde uno sale más fuerte". El apoyo del riojano ha sido fundamental durante el proceso de recuperación. Ha estado muy pendiente de él hasta el punto de invitarle a la final de la Eurocopa del 2024 como si fuera un jugador más.

De la Fuente abraza a Gavi en una concentración de La Roja / Pablo Garcia/RFEF / EFE

El míster español lo convocó para la UEFA Nations League de este 2025 y también estaba citado para los partidos frente a Bulgaria y Turquía de clasificación del Mundial 2026. Las molestias en la rodilla que arrastraba le llevaron a parar y causar baja en el partido de Liga ante el Rayo Vallecano y ahora no hay plazo para su vuelta a los terrenos de juego.

Gavi, en común acuerdo con los doctores del FC Barcelona, está siguiendo las pautas conservadoras con el objetivo de no pasar por segunda vez por el quirófano. Su fuerza de voluntad y energía lo está sosteniendo en un momento delicado.

Joan Garcia

En la misma entrevista, De la Fuente habló sobre Joan Garcia, quien parece tenerlo difícil para incorporarse a corto plazo a la selección española. "Tiene las puertas abiertas, pero vendrá cuando sea su momento", afirmó el seleccionador que está contando con Unai Simón, David Raya y Álex Remiro como equipo de porteros que apunta al Mundial.

El técnico defendió su decisión y recalcó que "hay que poner en valor el trabajo de Unai Simón, es un portero excepcional" y que los cambios no son muy aconsejable en esta posición porque "el portero tiene un aspecto de seguridad, no se puede estar cambiando...".