De la Fuente espera que Lamine esté a tope en el Mundial

El Mundial no peligra para Lamine Yamal, según el Barça comunicó de manera oficial. El delantero puede llegar justo para recuperarse de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, pero la intención del staff de Luis de la Fuente es convocale ya que la Copa del Mundo de Estados Unidos México y Canadá será larga, hasta el 19 julio y España no debuta hasta el 15 de junio frente a Cabo Verde. Para esas fechas ya se espera que esté a tope.

Desde la Federación han calmado a Lamine Yamal que tiene el Mundial como uno de sus sueños de esta temporada. Después de haber caído en la Champions League y con la Liga en el bolsillo, la otra gran aspiración del de Rocafonda es estar presente en la gran cita mundialista.

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal / EFE

La selección se concentra el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, dos semanas antes del debut en Atlanta frente a Cabo Verde. España se mide a los africanos el 15 de junio, mientras que el 21 se enfrenta a Arabia Saudí, ambos partidos en Las Rozas. El equipo cierra la primera fase del grupo el 26 de junio contra Uruguay.

España no debería tener problemas para superar esta ronda y pasar a los 1/16 de final. Entonces ya se pasaría al 2 de julio en caso de ser primera de grupo y jugar en Los Ángeles, mientras que disputará el partido el 3 de julio en Miami en caso de ser segunda. Un cruce especialmente complicado en caso de caer a la segunda plaza ya que podría tener que medirse a la campeona Argentina.

Mikel Merino recibe a sus compañeros del Arsenal tras la derrota ante el Manchester City en la Carabao Cup / EFE

En cualquier caso, la Federación debe mandar la lista definitiva para el Mundial el próximo 1 de junio. En esta convocatoria, Lamine Yamal estará presente. La lista es de 26 jugadores y la intención de Luis de la Fuente, salvo contratiempo, es introducir a sus jugadores intocables, que obviamente, por plazos puedan estar a su disposición para el inicio del Mundial. En este capítulo entrarían el propio Lamine Yamal o Mikel Merino.

España tiene antes del Mundial dos amisotoso para rodarse, el 4 de junio, todavía por confirmar definitivamente, en La Coruña frente a Irak, mientras que el 8 de junio, ya cerrado, jugará en Puebla (México) frente a Perú. Este último amistoso ya será dentro del marco de la concentración en tierras norteamericanas, que tendrá lugar en Chattanooga, a unas dos horas por carretera de Atlanta, donde la Roja jugará sus dos primeros partidos. El tercerá será en Guadalajara (México).

La selección española ha preparado de forma minuciosa el Mundial con la intención de permanecer durante mucho tiempo en tierras norteamericanas. Lamine Yamal es la imagen más icónica de una Roja que saba de su importancia para llegar lejos en el torneo.