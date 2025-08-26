De la Fuente deja en el aire la llamada a Joan Garcia

Luis de la Fuente, seleccionador español, debe facilitar este viernes la lista de convocados para los primeros partidos de clasificación del Mundial del 2026. España se mide a Bulgaria y Turquía a domicilio. Dos huesos en un grupo en el que solo el primero accede de forma directa a la cita de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano.

De la Fuente habló de los posibles convocados y salió el nombre de Joan García. Al respecto, el técnico destacó al portero del Barça, aunque dejó la duda de si sería llamado para estos partidos recordando el nivel de otros compañeros, como Unai Simón, David Raya, Álex Remiro o Robert Sánchez. El técnico realizó las declaraciones en el programa 'Radiogaceta de los deportes" de Radio Nacional de España.

De Joan matizó que ahora no citaría "por el hecho de estar en el Barça, ha figurado en prelistas cuando estaba en el Espanyol. Nuestro técnico de porteros, Miguel Ángel España ha viajado especialmente a seguirle"

Joan Garcia, portero del FC Barcelona, celebra uno de los goles contra el Levante / EFE

El míster recordó que "a Joan lo conocí con 18 años y estuvo conmigo en la selección sub-21. No es porqué ahora esté en el Barça. Puede entrar perfectamente, pero no es fácil estar entre los 23 jugadores. Son futbolista de un nivel altísimo y no es fácil sacar a los que están. Entre los diez porteros top, hay 6 ó 7 que son españoles".

De la Fuente puso el ejemplo de "Arnau Tenas que ha fichado por el Villarreal, es un superportero que no ha podido demostrar su potencial en el PSG. Los jóvenes teóricamente tienen más recorrido, pero los porteros con que contamos aún tienen mucho recorrido en el fútbol y en esta posición son más longevos, tenemos a muy grandes porteros. Joan es muy bueno, esplendoroso, algo que es bueno para su club y la selección española”.

Lamine Yamal

De la Fuente también valoró a Lamine Yamal y lo defendió de los rumores que afectan su vida fuera del terreno de juego. De entrada, el riojano indicó que "Lamine es un chico de 18 años pero muy maduro. Vive el fútbol muy intensamente y sabe aguantar una situación tan complicada como debutar con la selección con 16 años".

Posteriormente lamentó que "hablemos de las cosas menos agradables del fútbol cuando debemos transmitir los valores que tiene el fútbol. Lamine tiene una capacidad de sacrificio fantástica, es generoso… Es un genio en el fútbol. Deberíamos centrarnos en esto más en que si se ha comprado un coche, una moto o le ven con una novia. Lamine no ha hecho nada que se le pueda censurar".

Con Morata y sin Baena

De la lista dejó entrever que llamará a Álvaro Morata, pese a haber jugado poco en el Como, ya que “me parece un futbolista fantástico, excepcional, nos aporta mucho dentro y fuera del campo, es el capitán y siempre hay que tenerle en cuenta”.

En cambio, De la Fuente insinuó que no arriesgará con Dani Carvajal: "He hablado con Dani y lo que quiero es que esté bien para el Mundial, igual que Rodrigo. Ahora no hay que tener prisa, hablamos de jugadores que son patrimonio de la selección y no hay que precipitarse. Dani lleva cien minutos en la competición y primero hay que mirar la salud del futbolista. No vamos a correr ningún riesgo. Con 4 ó 5 partidos más se sentirán más finos, seguros y con más nivel”.

Carvajal durante un entrenamiento con el Real Madrid / Realmadrid.com

De la Fuente confirmó la baja del atlético Álex Baena para unos partidos muy comprometidos y destacó la figura de Dean Huijsen de quien dijo que "es fantástico" y puso también el acento en Álvaro Carreras, de quién comentó que no lo llamaría "por el hecho de estar en el Real Madrid, en el Benfica también lo hacía muy bien".

El técnico también habló del polémico partido de Miami entre el Barça y el Villarreal aportando su particular opinión: "Los entes del fútbol deben hacerlo de manera consensuada. Es como el número de partidos, hay que juntarse y hablar. Ahora parece algo muy extraño, pero el fútbol evoluciona. Al igual que la Supercopa. En un futuro a lo mejor nos parece algo normal".