De la Fuente defiende a Xavi

Defensa por parte del seleccionador español, Luis de la Fuente, del trabajo de Xavi Hernández en el Barça semanas después de que el técnico catalán anunciase que dejará el banquillo del Barça a final de temporada.

De la Fuente se abona a la teoría de que quizás no se valoró lo suficiente lo ganado por el Barça la temporada pasada. "Lo de Xavi en el banquillo del Barça lo comprendo. Ganó la Liga y la Supercopa en su primer año, lo hizo extraordinario, pero solo puede ganar uno, en fútbol se pierde mucho más de lo que se gana. Este año están ahí el Real Madrid y el Girona, que han estado mejor. Y el Barcelona ha tenido muchos problemas de lesiones y de contratiempos. Xavi ha estado siempre a la altura, ha demostrado una grandísima profesionalidad y un gran rendimiento el año pasado", ha explicado el seleccionador español en el Congreso de Periodistas Deportivos en La Rinconada.

Hablando de la presión que ha tenido que soportar Xavi y que según el entrenador de Terrassa es uno de los motivos que le han llevado a tomar la decisión de dejar el Barça el próximo 30 de junio, De la Fuente ha comparado la situación con la que vive él en la selección española. "En la selección solo vale la excelencia. ¿La derrota de Escocia? Me criticaron más de lo que podía imaginar, pero en fin, gajes del oficio. Últimamente, no leo prensa deportiva, ni escucho radio, ni veo programas de televisión. He aprendido a no dejarme influenciar", ha advertido el seleccionador español.