De la Fuente lo tiene claro: si Lamine juega Champions, va con España

Este próximo viernes, Luis de la Fuente facilitará la lista de convocados para el parón internacional de noviembre, que puede servir para certificar la clasificación al Mundial de 2026. En esta convocatoria, el foco vuelve a situarse sobre Lamine Yamal, quien podría regresar tras perderse la última concentración por lesión.

El de Rocafonda sigue recuperándose de sus problemas de pubalgia, que lo mantienen alejado de su mejor versión, por lo que desde el club azulgrana se preferiría que pudiera descansar y continuar con su recuperación en Barcelona, opinión que no parece compartir el seleccionador español, según información de Roberto Gómez en 'El Desmarque'.

Flick se mostró atento con Lamine Yamal antes de la sesión / Valentí Enrich

La historia de nunca acabar

La gestión de partidos de Lamine ha lastrado la relación entre el Barça y el combinado nacional, pues Hansi Flick ya se quejó (y el tiempo le ha dado la razón) del hecho de que volviera lesionado de la primera fecha FIFA de la campaña, después de jugar más de 150 minutos sin estar al 100% en partidos ante Bulgaria y Turquía en los que 'La Roja' se impuso por 0-3 y 0-6. Tras ese parón en el que iniciaron los problemas físicos, el de Rocafonda se ha perdido cinco partidos a nivel clubes y los partidos con la Selección de España ante Bulgaria y Georgia del pasado octubre.

Tras la polémica entre el seleccionador y el técnico alemán, ambos parecen haber enterrado el hacha de guerra, aunque no da la sensación de haber una comunicación fluida para gestionar al astro español de la mejor manera, incluso cuando los intereses de todas las partes implicadas pasan porque el actual 'Balón de Plata' vuelva a su mejor nivel.

Sin embargo, pese a los intereses del FC Barcelona en que su jugador descanse, lo cierto es que, tras no ir convocado en el parón de octubre, el actual Trofeo Kopa ha sido titular en todos los encuentros disputados a nivel club, sumando 317 minutos, anotando un gol y repartiendo una asistencia.

Lamine Yamal guió al Barça en la victoria / LAP

Luis de la Fuente lo tiene claro

Pese a que desde la entidad catalana se pretende que Lamine pueda descansar y no viajar con la selección, Luis de la Fuente entiende que si puede jugar con su club al más alto rendimiento partidos como el Clásico o de Champions League, está disponible para buscar la clasificación al Mundial de EE. UU., México y Canadá. De esta manera, la inclusión este próximo viernes del crack blaugrana en la convocatoria para los encuentros frente Georgia y Turquía dependería de la participación del español ante el Brujas, último encuentro antes de darse a conocer la lista.