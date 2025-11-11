De la Fuente carga contra el Barça por el 'caso Lamine': "No creo que sea muy normal"

Luis de la Fuente ha reconocido, tal como ha explicado la Federación Española de Fútbol en su comunicado, que el procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de las molestias en el pubis al que se ha sometido Lamine Yamal, tras el que se indica una recomendación médica de reposo durante 7-10 días, ha pillado por sorpresa tanto a los servicios médicos como al cuerpo técnico de la selección española.

“Claro que me sorprendió”, ha declarado el entrenador de España en una entrevista concedida a ‘RNE’. “Uno no tiene noticias ni conoce ningún detalle y te lo cuentan, pues se queda sorprendido. Y más con un tema médico”, ha añadido en el avance de una conversación que saldrá a la luz esta noche, en el programa ‘Radiogaceta de los deportes’ a partir de las 21.10 horas.

“Hay procedimientos que suceden al margen de la Federación. Es lo que pasa, es lo que sucede y hay que aceptarlo”, ha considerado De la Fuente antes de opinar que “no es muy normal” lo que ha hecho el FC Barcelona con Lamine Yamal: “No, nunca había vivido una situación así. No creo que sea muy normal”.

A pesar de acudir este lunes al inicio de la concentración de la Selección en Las Rozas, el genio de Rocafonda ha sido desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía, dos partidos de una clasificación para el Mundial de 2026 que España tiene encarriladísima, y regresa a Barcelona para descansar antes del último tramo de competición del año.