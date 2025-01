El fuego de Gavi se reactiva en Arabia

La recuperación de Gavi de su grave lesión de rodilla está resultando ejemplar. Hansi Flick ha ido dosificando sus minutos hasta conseguir que el andaluz haya alcanzado su mejor nivel a principios de año. La exhibición frente al Athletic recordó a la de hace dos años también en Arabia frente al Real Madrid.

Gavi aporta coraje y calidad en la posición de media punta. La opción de jugar de medio centro quedó descartada tras el partido frente a la UD Las Palmas cuando reemplazó al sancionado Casadó. Gavi es un futbolista muy dinámico que necesita espacio y moverse por distintos flancos del ataque.

La Supercopa de España es una competición que se le da especialmente bien. La campaña pasada no la pudo disputar por su lesión, mientras que hace dos ejercicios fue determinante en la final frente al Real Madrid. Gavi marcó un gol y repartió dos asistencias a Pedir y Lewandowski para firmar un 3-1 y dar el primer título a Xavi Hernández.

Un coraje necesario

El de Los Palacios hace mucho daño cerca del área. Sabe leer muy bien los espacios y tiene una buena relación con el gol ya sea con el pie o también de cabeza. Pese a no ser un jugador alto, con 1,73 m. salta y se coloca a la perfección, además de ser aguerrido.

En defensa aporta este coraje que da mayor contundencia. Así se vio frente a Yuri en el partido ante el Athletic Club. No se arrugó ante un jugador más corpulento y le aguantó un agarrón continuado. "Los dos somos jugadores calientes", explicó Gavi al final del partido restando trascendencia al incidente: "Yuri es un jugador que me gusta mucho y son cosas que pasan en el campo".

Acabó "tieso" ante el Athletic

Gavi disputó 73 minutos y admitió haber acabado "tieso". Aún no ha completado los 90 minutos en ninguno de los 15 encuentros que ha disputado. Su despliegue físico provoca que su cuerpo aún no esté totalmente preparado para disputar un partido entero, pero ya le está poniendo las cosas muy difíciles a Hansi Flick en la composición del once. Un bendito problema para el alemán.

El centrocampista se entendió muy bien con su compañero de fatigas Pedri y bajó para echar una mano a Casadó cuando fue necesario. La elección de Flick es ahora delicada ya que debe decantarse por Gavi o Dani Olmo en el puesto por detrás de los tres puntas. En la final del domingo es muy probable que siga de titular, pese a que Dani Olmo ya esté a disposición.

Gavi fue un titán frente al Athletic / EFE

El plan de partido puede pasar porque Gavi arranque, mientras que Olmo salga en el transcurso de la segunda parte. Una pelea entre amigos que aumenta el nivel competitivo del equipo. Quién se ha caído de toda opción de tener un rol importante es Frenkie de Jong después de estar nuevamente desafortunado frente al Athletic. Al neerlandés cada vez le quedan menos balas para gastar.

Gavi marcó el gol con el que el Barça abrió el marcador y ejecuta una presión en campo contrario que ahoga a los rivales. Su fogosidad es una alegría para un Barça que había terminado el año alicaído con las tres derrotas consecutivas en casa frente a Las Palmas, Leganés y Atlético de Madrid.

El jugador también tiene el reto de volver a la selección en marzo en los cuartos de final de la UEFA Nations League frente a los Países Bajos. Forma parte de la 'familia' de De la Fuente como se comprobó con su presencia como un jugador más en la final de la Eurocopa de Berlín y todo apunta a que entrará en los planes del riojano.

Por fortuna, todo está volviendo a su cauce después del calvario de la lesión que lo tuvo casi un año apartado de los terrenos de juego.