De Frutos: "La línea del Barça te obliga a meterte atrás; intentaremos darles un susto"

Extremo de los de toda la vida, Jorge de Frutos nos está ofreciendo esta temporada su mejor versión. Con más presencia en el área, de la mano de Iñigo Pérez ha explotado al máximo sus virtudes. Junto a 'jugones' de la talla de Isi, Álvaro García, Embarba y compañía, el segoviano es pieza indispensable en un Rayo Vallecano que es sexto y que esta noche visita sin complejos el Estadi Olímpic de Montjuïc para medirse con el Barça.

En SPORT charlamos con el atacante, que despuntó en el Levante hace un par de años y que tiene una historia atípica entre los futbolistas de élite. Sobre Lamine, Raphinha, sobre Iñigo Pérez, el posible planteamiento del duelo de esta noche y mucho más.

No podríais llegar en mejor momento a Montjuïc, Jorge.

Estamos en buena dinámica, tenemos ganas de que llegue el partido e intentaremos plantar cara al Barça.

¿El partido de Vallecas puede servir de espejo?

Fue al principio de la Liga y quizás el partido puede ser un poco igual que el que se dio en la ida. Somos un equipo que presiona arriba, intentamos que el rival no juegue, aunque en este caso es más difícil, claro. Intentaremos darles un susto. Sabemos de la calidad individual que tienen arriba, Dani Olmo salió en la segunda parte y demostró el jugador que es...

¿Qué lectura hacéis de la línea tan adelantada que propone Hansi Flick?

Ahora se estudia mucho a los rivales. A Iñigo le encanta tener todo controlado, hasta lo más mínimo. Dentro de intentar en alguna ocasión hacer presión alta debemos tener variantes de bloque medio o alto. Su línea adelantada tiene ventajas e inconvenientes. Es el equipo que más fueras de juego hace caer al rival. Te obligan a eso, a meterte replegado atrás. Lo importante es una vez que podamos recuperar el balón dar dos-tres pases y buscar la espalda de sus defensas.

De Frutos, en el Reale Arena / EFE

¿Cómo os habéis adaptado a lo que popone Iñigo?

Iñigo intentó tener esa esencia que venía desde Andoni (Iraola). La presión alta. Lo fuimos cogiendo, pero nos costó. Acabamos la Liga justo por encima del descenso. Pero teniendo más claras sus ideas, desde el primer partido de Liga estamos realizando una gran campaña. Trabaja mucho todos los detalles, a nivel individual y colectivo. Se está viendo reflejado.

Y, a nivel más personal, a ti se te ve mejor que nunca...

Desde el primer momento Iñigo me transmitió esa seguridad. Me había visto en el Levante, que es donde despunté antes de mi lesión. El queria que volviera a ser ese jugador. Ahora tengo ese punto de madurez. Me insiste en que soy extremo, pero una vez que vaya el balón a la otra banda y la tengan Alvaro o Embarba, tengo que pensar en ser delantero. Estoy más en el área y alguna cazo...

Vallecas es fútbol de barrio, es esencia, es diferente a todo

Vallecas es diferente a todo, Iñigo. Qué ambiente, parece que ese fútbol se está extinguiendo.

Vallecas es el fútbol del barrio, es esencia, fútbol antiguo. Ese gusanillo... los partidos en casa lo ves, al rival se le hacen eternos. El otro día ante el Girona, por ejemplo. La gente aprieta, vas perdiendo, tienes media ocasión, la afición se lo cree. Es algo diferente, el Rayo es la afición. Se nota mucho en casa.

¿Cómo ves al Barça de Flick?

Están haciendo una gran temporada, se ve. Ha mezclado la esencia del Barça de siempre y luego en última línea son letales. No es que lleguen hasta arriba tocando, ahora te rompen en velocidad Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Por posición, ¿cómo estás viendo la barbaridad de Lamine y Raphinha?

Lamine tiene un don. Hay jugadores que nacen con eso y se les ve, lo fácil que juegan al fútbol. El año pasado se le veía y este año ha explotado, aunque no hemos visto ni un poco de lo que queda creo. Tiene 17 años y está a este nivel... para la Liga y la selección tener un jugador tan diferencial nos viene muy bien. Luego Raphinha ya me gustaba el año pasado, es diferente. Antes jugaba más en derecha y ahora te juega por izquierda, mediapunta, de todo. En los vídeos está Lewandowski y él todavía por delante.

¿A quién escogerías para llevártelo al Rayo?

No me traería a Lamine porque entonces el que no jugaría sería yo (risas). Nada, me quedo con lo que tenemos.

Eres de un pueblo de Segovia de 90 habitantes, ¿verdad?

Sí, mis padres llevan el único bar. Me escapo siempre que puedo. Ya no dan los partidos ahí porque el fútbol no les sale a cuenta. Cada vez es menos popular con estos precios...

UN ATERRIZAJE EN LA ÉLITE DISTINTO

El de Jorge de Frutos es un caso especial que ha llegado a la élite. Hasta cadete de segundo año jugaba en el frontón de su pueblo, Navares de Enmedio. Luego estuvo en regional juvenil hasta los 17, cuando hizo una prueba en el Rayo Majadahonda. Allí coincidió con Antonio Iriondo y su vida cambió. Se salió en Segunda B, lo fichó el Madrid, pasó por el Levante. Y ahora está consolidado en Primera.