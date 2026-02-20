El frustrante (por ahora) regreso de Cancelo 40 días después de su fichaje

Este sábado se cumplirán 40 días desde el fichaje de Joao Cancelo. Una segunda etapa, tras la primera de la temporada 2023/2024, que no está resultando fácil a tenor de los escasos minutos que está teniendo el portugués, quien de momento, tampoco ha logrado brillar las veces que ha tenido oportunidad de pisar el césped. Aunque él mismo ha llegado aceptando un rol más secundario, probablemente se esperaba más a estas alturas. Algunas imágenes captadas cuando las cámaras han enfocado el banquillo en los últimos partidos han reflejado seriedad y cierta frustración en su rostro. No es de extrañar, pues es un competidor nato y los 12 escasos minutos sumados en los 3 últimos partidos de Liga seguro que se le quedan muy cortos.

FC Barcelona

Ni la suplencia del teórico lateral izquierdo titular permitió a Joao Cancelo sumar minutos en el derbi catalán del pasado lunes. Hansi Flick decidió relevar a Alejandro Balde después de que el canterano no estuviera fino en la semifinal copera del Metropolitano, pero lo hizo por Gerard Martín, que últimamente estaba jugando más como central.

Por el carril izquierdo fue donde empezó a ponerle el técnico alemán, aunque sus últimos partidos (los pocos minutos que ha tenido) han sido por la derecha. Un espacio que podría encontrar el portugués, pues Jules Koundé no está firmando precisamente su mejor temporada, aunque si es necesario, también puede irse al lateral Eric Garcia. Y el de Martorell es una garantía absoluta.

Sin continuidad

La realidad es que de ocho partidos en los que ha estado disponible Joao Cancelo, el de Barreiro ha participado en 5 y de ellos, solo 2 como titular. El primero, el pasado 25 de enero contra el Oviedo en el Spotify camp Nou. Fue sustituido a la hora de juego por Balde en un partido en el que se le apreció todavía falto de ritmo, pero dejó buenas sensaciones, sobre todo en ataque.

Pero al siguiente encuentro, en Elche, suplencia sin minutos, para ser titular en Albacete en la Copa del Rey. Y en su posición más habitual, la de lateral derecho. Pero el luso vio una innecesaria amarilla al cuarto de hora de partido que le condicionó y que motivó la sustitución en el descanso.

Al mister no le gustan estas situaciones y no quiso más complicaciones, pues ganar en el Carlos Belmonte, donde el Real Madrid había perdido, no acabó siendo fácil (0-2).

Desde esa noche, Joao Cancelo solo ha acumulado 12 minutos, los que tuvo en casa frente al Mallorca cuando el partido ya estaba encarrilado (3-0 final). Ni después en el Metropolitano ni en Montilivi tuvo la oportunidad de salir al verde. Quizás mejor para él, pues fueron dos derrotas duras (4-0 y 2-1).

En busca del punto de inflexión

Si Hansi Flick busca revulsivos para cambiar la situación, Joao Cancelo puede ser una buena alternativa este domingo frente a un rival, el Levante, que se presume defensivo. Será necesario atacar con todo y si algo garantiza el portugués es llegar con asiduidad hasta prácticamente línea de fondo.

También su inscripción en la Champions League (no pudo ser registrado cuando llegó en plena fase Liga) puede significar el punto de inflexión que busca Joao Cancelo. Ha llegado para seis meses y ya ha pasado más de uno sin avances demasiado significativos y algún retroceso.