La frustración de Lewandowski ya genera dudas en el Barça

Robert Lewandowski es un goleador consumado y su capacidad realizadora está fuera de toda duda. Pero por unas circunstancias u otras, y con la excepción del hat-trick en Vigo, está siendo su temporada más complicada. El martes, el 'killer' polaco buscó su primer gol en esta edición de la Champions League. Lo marcó solo arrancar el partido, pero fue anulado por el fuera de juego de su compañero Raphinha. Se sintió frustrado, no en vano es el tercer máximo goleador histórico de la principal competición europea, con 105 dianas, solo por detrás de los 'monstruos' Leo Messi (129) y Cristiano Ronaldo (140).

Champions

Hansi Flick le dio toda la confianza del mundo en una decisión que no debió ser fácil para el técnico alemán, pues para poner de titular al de Varsovia contra el Eintracht de Frankfurt, tuvo que dejar en el banquillo a un Ferran Torres que venía de firmarle un hat-trick al Betis. En La Cartuja, Lewy fue suplente y acumuló fuerzas para un partido europeo que tenía marcado en rojo en el calendario.

Pero no hubo manera. Aparte del gol anulado, muy poca presencia rematadora y movimientos algo lentos, aunque siempre suma para el equipo abriendo espacios. Su gran nivel a lo largo de prácticamente dos décadas en la élite provocan que sea el propio Lewandowski quien sea el más exigente consigo mismo. De ahí, la frustración.

Lewandowski, que se ha perdido esta temporada cuatro partidos por una lesión muscular, ha disputado 17 encuentros en la 2025/2026. Con un balance de 8 goles, es decir, está por debajo 0,50 de promedio realizador, una circunstancia muy poco habitual.

El Barça gana ante el Celta y recorta dos puntos al Real Madrid en un día perfecto para los culés / SPORT

¡Once goles menos que la temporada pasada!

Si lo comparamos con los números de la pasada campaña, los datos son sangrantes. Después de sus primeros 17 partidos, Lewy había celebrado 19 tantos. Así pues, sin tener en cuanta la lesión y contando el mismo número de encuentros, el polaco suma 11 tantos menos que hace un año. Una cifra considerable y que habla bien a las claras del momento del de Varsovia.

La campaña pasada solo tenía un año menos que ahora (tiene 37) y seguro que Robert se encuentra con fuerzas para darle la vuelta a una situación a la que está muy poco acostumbrado el de Varsovia. Todos los goles marcados esta temporada han sido en Liga (3 al Celta, 2 al Valencia y 1 a Oviedo, Real Sociedad y Athletic Club). En la Champions, en su competición fetiche, sigue en blanco.

Eso sí, ya ha demostrado más de una vez que es capaz de darle la vuelta a estas malas rachas y de Lewy nunca hay que dudar. La temporada es larga y Robert es mucho Robert.