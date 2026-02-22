La frustración de Lewandowski: salió enfadado en su cambio

A Robert Lewandowski no le salen las cosas. El delantero polaco lleva solo dos goles en los últimos siete partidos y ante el Levante tenía una gran oportunidad para reivindicarse y ampliar sus registros goleadores. No tuvo un partido plácido porque el rival se encerró y la realidad es que participó muy poco en el partido y prácticamente ni chutó a puerta. Lewandowski fue sustituido en el minuto 65 con cara de muy pocos amigos. Frustrado por su partido y, tal vez, porque siempre suele ser uno de los primeros cambios cuando juega. Eso sí, a pesar de hablar para si mismo y con gesto enfadado, el delantero saludó a Flick al finalizar el encuentro.

No es una temporada fácil para Lewandowski. Ha tenido algunos problemas físicos que le obligaron a frenar y parece que no ha acabado de encontrar su mejor ritmo de juego. Y eso que inicio la temporada con una buena racha goleadora. La realidad es que ahora Hansi Flick lo dosifica mucho haciéndole rotar con Ferran Torres, incluso para partidos importantes. Lewandowski asume su situación a la espera de la fase decisiva de la temporada, dónde espera jugar.

El encuentro de Lewandowski se resume en que solo pudo hacer dos remates, uno de ellos entre los tres palos. Y algo más preocupante: solo hizo once pases en los 65 minutos. El Levante dejó muy poco espacio para los delanteros y extremos blaugrana, que sufrieron para hacerse un sitio y marcar. De hecho, los dos primeros goles llegaron por parte de centrocampistas llegando desde la segunda línea.

Lewandowski salió enfadado, tal vez por el cambio, tal vez por su actuación personal y el juego del equipo. La realidad es que el polaco debe comenzar a asumir que este va a ser su último año en el Barça, ya que hoy por hoy, difícilmente el club le ampliará un año más su contrato. El Barça necesita su mejor versión si quiere ganar títulos.