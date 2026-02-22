Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BaskoniaDónde ver final Copa del Rey BaloncestoBarcelona - LevanteClasificación LaLigaPróximo partido BarcelonaClasificación Volta AlgarveTest MotoGP TailandiaReal MadridCarvajalClasificación UAE TourDel Toro UAE TourValencia Basket - Real MadridCuadro Copa del Rey BaloncestoDónde ver Copa Rey BaloncestoGranada - BarcelonaAlcaraz - Fils final ATP DohaMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyBota de OroSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeAntonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp Nou
instagramlinkedin

FC BARCELONA

La frustración de Lewandowski: salió enfadado en su cambio

El delantero tuvo muy poca participación y se marchó del campo con cara de pocos amigos

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 3 - 0 Levante UD de la jornada 25 de LaLiga EA Sports / LALIGA

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

A Robert Lewandowski no le salen las cosas. El delantero polaco lleva solo dos goles en los últimos siete partidos y ante el Levante tenía una gran oportunidad para reivindicarse y ampliar sus registros goleadores. No tuvo un partido plácido porque el rival se encerró y la realidad es que participó muy poco en el partido y prácticamente ni chutó a puerta. Lewandowski fue sustituido en el minuto 65 con cara de muy pocos amigos. Frustrado por su partido y, tal vez, porque siempre suele ser uno de los primeros cambios cuando juega. Eso sí, a pesar de hablar para si mismo y con gesto enfadado, el delantero saludó a Flick al finalizar el encuentro.

No es una temporada fácil para Lewandowski. Ha tenido algunos problemas físicos que le obligaron a frenar y parece que no ha acabado de encontrar su mejor ritmo de juego. Y eso que inicio la temporada con una buena racha goleadora. La realidad es que ahora Hansi Flick lo dosifica mucho haciéndole rotar con Ferran Torres, incluso para partidos importantes. Lewandowski asume su situación a la espera de la fase decisiva de la temporada, dónde espera jugar.

El encuentro de Lewandowski se resume en que solo pudo hacer dos remates, uno de ellos entre los tres palos. Y algo más preocupante: solo hizo once pases en los 65 minutos. El Levante dejó muy poco espacio para los delanteros y extremos blaugrana, que sufrieron para hacerse un sitio y marcar. De hecho, los dos primeros goles llegaron por parte de centrocampistas llegando desde la segunda línea.

Noticias relacionadas y más

Lewandowski salió enfadado, tal vez por el cambio, tal vez por su actuación personal y el juego del equipo. La realidad es que el polaco debe comenzar a asumir que este va a ser su último año en el Barça, ya que hoy por hoy, difícilmente el club le ampliará un año más su contrato. El Barça necesita su mejor versión si quiere ganar títulos.

TEMAS