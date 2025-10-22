La frustración de Julián Álvarez le acerca al Barça

Julián Álvarez volvió a dar otro espectáculo futbolístico en la Champions, pero su equipo salió goleado ante el Arsenal por 4-0. El argentino, una vez más, fue el único jugador que se salvó de la quema pudiendo anotar al menos dos goles y creando infinidad de ocasiones. Julián comienza a frustrarse en el Atlético y ya lo ha mostrado públicamente en este inicio de temporada a pesar de que no ha querido hablar de su futuro, algo que sí lo ha hecho su entorno. El delantero comienza a tener cada vez más claro que si el proyecto colchonero no cuadra y no puede optar a títulos, lo mejor será buscarse otro equipo en Europa. Y el Barça está muy pendiente de está decisión, que podría ser decisiva para que hubiera opciones de ficharle.

El internacional argentino apostó por el Atlético, convencido por Diego Simeone y por la apuesta firme del club rojiblanco, que pagó casi 80 millones de euros por él. Era la opción más clara para salir de un Manchester City en el que no era titular y le daba la oportunidad de jugar en la Liga española, uno de sus deseos tras salir de Argentina. Firmó con el objetivo de seguir creciendo como lo ha hecho, pero también con la promesa de que se le construiría un equipo capaz de luchar por todos los títulos.

Y el Atlético de Madrid lo ha intentado. Este verano construyeron un proyecto ambicioso con el gasto de más de 175 millones de euros en fichajes, pero la planificación no ha cuajado. De hecho, Simeone no le encuentra acomodo a incorporaciones importantes como la de Baena y a Julián Álvarez no se le ha encontrado un compañero ofensivo que le ayude. Por ahora, este equipo no da para lucharle la Liga a Barça y Madrid y en Europa ya se ha llevado un baño de realidad ante el Arsenal a pesar del buen desempeño del argentino, que inlcuso fue alabado por los jugadores londinenses en un gesto que también podría ser un guiño de futuro.

A Julián Álvarez se le vio absolutamente frustado tras el 3-0 y el 4-0 del Arsenal. Simeone decidió dejarle en el terreno de juego como prácticamente el único futbolista que estaba creando peligro y acabó desfondado. Su imagen saliendo del campo cabizbajo fue el resumen de las sensaciones que está viviendo. Y no es la primera vez. Julián Álvarez ya estalló en la Liga ante el Mallorca cuando fue sustituido y se quejó de que Simeone siempre le relevaba a él.

Tanto Julián como su entorno no van a mover pieza hasta el 2026. Están agradecidos al Atlético por su apuesta, pero cada vez tienen más claro que para seguir progresando se deben buscar un futuro lejos del Atlético. El club colchonero ya ha dejado claro que no desea venderle y redobla su apuesta: están dispuestos a mejorarle el salario y a renovarle por más años. Su cláusula de rescisión de 500 millones de euros aleja la opción de cualquier venta, pero la postura del futbolista acabará marcando su destino. Si desea marcharse y lo expresa, no habrá más remedio que negociar aunque sea una venta clara.

En el entorno rojiblanco ya hay voces que hablan que el Atlético estaría dispuesto a venderle por 200 millones de euros, una cifra solo asumible para el PSG, que también lleva tiempo informándose sobre el jugador. Pero no es una cifra real. Y todo dependería de la presión que pueda ejercer el futbolista. El Barça necesita delantero y puede interntarlo pero el fichaje solo sería posible si se cumplen dos condiciones: una rebaja de la tasación del jugador hasta que sea realista -la web 'transfermarkt' lo valora en 100 millones de euros-, y la posibilidad de incluir futbolistas en la operación.

Atlético y Barça siempre han intercambiado jugadores en la última década realizando operaciones de todo tipo, la última de ellas la de Lenglet, en la que el Barça acabó dándole la carta de libertad y facilitando su fichaje por el club colchonero. Las relaciones son buenas y el Atlético ha mostrado mucho interés por algunos futbolistas blaugrana en los últimos años. Para que Julián Álvarez pudiese vestir de blaugrana se deberían cumplir todos estos requisitos. Y el primero, sus ganas de salir, van augmentando a medida que avanza la temporada.