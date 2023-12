La frustración de Joao Félix en un Barça impotente

Joao Félix marcó su sexto gol con el Barça, pero fue insuficiente para decantar el partido. El portugués fue uno de los jugadores más clarividentes del equipo, pero teminó furstrado y en el banquillo.

Xavi optó por sustituirlo tras el gol de Guillamón pero el marcador ya no se movió. El portugués está viendo como se complica la temporada en LaLiga, donde el Barça se está desplomando en las últimas semanas.

Tras el encuentro, Joao reconoció los problemas de contundencia del equipo. "No está costando el gol, estamos metiendo pocos hay que mejorar en eso. La verdad es que venimos de dos derrotas complicadas pero no estamos haciendo las cosas mal. Hay que dejar la portería a cero porque con la calidad que tenemos marcaremos, estamos metiendo goles casi en todos los partidos".

Joao marcó el gol del Barça tras aprovechar una asistencia de Raphinha. El portugués solo tuvo que empujar el balón y apenas celebró el tanto. Tras el encuentro reconoció que no tenía claro que el colegiado concediera el gol. "A veces celebras el gol y luego te lo anulan; no sabía si Raphinha estaba en fuera de juego y por eso me quedé ahí".