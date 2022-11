La frustración de Ansu Fati en Mestalla: "¿He sido el peor?"

Las cámaras captaron las palabras del futbolista azulgrana tras ser sustituido en el partido ante el Valencia Ansu se fue al banquillo en el minuto 56 y no escondió su malestar por el cambio con Eric García

El FC Barcelona se llevó el triunfo a última hora en la pasada jornada de liga ante el Valencia con un gol épico de Robert Lewandowski prácticamente sobre la bocina. El delantero polaco pudo salvar un encuentro que se le complicó al equipo azulgrana tras no conseguir adelantarse con el plan inicial de partido.

Y en ese plan inicial estaba un Ansu Fati que partió como titular en Mestalla, pero que duró menos de una hora sobre el césped del conjunto valencianista. Pasaban algo más de 10 minutos tras el descanso cuando Xavi Hernández decidió agitar la coctelera y llevar a cabo un triple cambio: Ferran, Gavi y Raphinha entraban en el lugar de Dembélé, Busquets y el mencionado Ansu, que no acabó de encajar bien la sustitución.

"¿He sido el peor?" 🤷‍♂️



La pregunta de Ansu Fati a Eric García después de ser sustituido en Mestalla 🧐



Imágenes inéditas que nos adelanta @SQuirante con @RafaelEscrig

En unas imágenes captadas por 'DAZN', se puede ver como al llegar al banquillo, el '10' azulgrana no escondió su frustración con Eric García, con el que intercambió pareceres sobre su actuación en el terreno de juego. Tras una sonrisa irónica, el central azulgrana le preguntó a Ansu qué le ocurría, y su respuesta fue clara: "¿He sido el peor?", respondió Fati. El defensa de Martorell no pudo hacer otra cosa que asentir con sus hombros y tratar de consolar a su compañero.

Lo cierto es que no está siendo una temporada fácil para Ansu Fati. El delantero del Barça ha podido dejar atrás, por fin, sus problemas físicos que le han imposibilitado seguir con su meteórica ascensión. Pero en cuanto a su rendimiento, el '10' del Barça no está pudiendo exhibir su mejor versión, y a día de hoy no es titular indiscutible para Xavi, y su presencia en el Mundial de Qatar tampoco está garantizada.

Veremos si el joven futbolista, que el pasado lunes cumplió 20 años, puede reencontrarse en estos últimos partidos antes de que el fútbol de clubes se detenga por la disputa del Campeonato del Mundo, y que en él, pueda estar Ansu Fati.