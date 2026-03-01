Así frustra Pedri a sus rivales: "Nos quitó el balón, lo calmó todo... Y nos rendimos"

Solo jugó media hora, pero qué media hora. Pedri continuó con su plan progresivo de regreso a la competición tras la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y sumó 30 minutos más de rodaje contra el Villarreal. El centrocampista canario fue decisivo para que el triunfo del FC Barcelona no se escapara del Spotify Camp Nou e ilusionó a la afición de cara a la remontada contra el Atlético de Madrid. Con este nivel del tinerfeño, que físicamente ya está para ser titular, todo es posible.

Pedri protagonizó una actuación soberbia en todos los sentidos este sábado. Asistió a Lamine Yamal en el gol que sentenció el partido y realizó un pase espectacular en el tanto de Lewandowski que ‘remató’ al submarino amarillo, pero su aportación fue importante mucho más allá de estas acciones decisivas. 57 intervenciones, 52/55 en pases (95% de acierto), 4 recuperaciones, 2/2 en duelos… Fue una exhibición de principio a fin, desde que ingresó al terreno de juego con una ovación de los aficionados culés hasta que Díaz de Mera señaló el final del encuentro.

El de Tegueste es uno de esos futbolistas que solo necesita salir del banquillo para arrancar aplausos y sacar sonrisas al barcelonismo... y asustar a los rivales. No pudo ser más sincero Santi Comesaña, jugador del Villarreal, en la entrevista a pie de césped con ‘Movistar Plus+’. “Cuando entra Pedri, cambia el partido. Estábamos en esa dinámica de ida y vuelta y él lo calmó todo. Nos quitó el balón, posesiones muchísimo más largas, nos hacía correr detrás de ellos, filtró un pase que superó tres líneas defensivas en el tercer gol... Y allí nos rendimos un poco. Lo intentamos, pero ya no teníamos esa convicción”, reflexionó el centrocampista gallego.

No es la primera vez (ni será la última) que un contrincante reconoce abiertamente su frustración tras haber sido incapaz de frenar a Pedri. La temporada pasada, el elogio más interesante lo recibió de Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano. “Diseñamos un plan para pararlo. Lo intentamos. Analizamos cómo juega y cómo pasa el balón. Pero sabe cómo defender, cómo atacar... Es un lujo verle jugar”, confesó.

Otra declaración sonada sobre Pedri la realizó Luis Enrique en la previa del Barça-PSG en la segunda jornada de la ‘fase liga’ de la presente edición de la Champions League: “Lo conozco muy bien. Y él a mí. Para mí, es Harry Potter. Espero que no traiga la barita... Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para que participe lo menos posible”.

Incluso una leyenda del Real Madrid como Toni Kroos se rindió hacia el canario hace pocos meses. “Para mí, es más importante que Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski. Ellos deciden el resultado de los partidos, pero Pedri es actualmente el mejor jugador del mundo en su posición”, dijo el alemán en su ‘podcast’.

Estos son solo algunos ejemplos de los incontables elogios que Pedri ha recibido por parte de los rivales en los últimos tiempos. El ‘8’ blaugrana lleva muchos años a un nivel espectacular, pero desde la llegada de Hansi Flick ha alcanzado una dimensión estelar que