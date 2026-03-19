La frustación de los jugadores del Newcastle ante el Barça: "Sigues presionando, pero el balón desaparece"

El Barça atropelló al Newcastle en una segunda parte magnífica, un auténtico festival de goles en una tarde de ensueño que supuso el regreso de las grandes noches europeas al Spotify Camp Nou. Siete goles le cascaron los de Flick a las 'urracas', que se despiden de la Champions con la cabeza alta tras haberle competido de tú a tú a los blaugranas durante tres cuartas partes de la eliminatoria. Clasificado ya para cuartos, el Barça se enfrentará ahora al Atlético de Madrid, donde no solo buscará revancha por el precedente reciente en Copa, sino por todos los fantasmas del pasado en esta misma competición.

El del miércoles fue un partido con dos mitades completamente distintas, explicadas de manera sencilla al entender por quién pasó el balón en cada una de ellas. El primer tiempo fue una auténtica locura de ida y vuelta, con un ritmo frenético que no cedió hasta el pitido de Letexier. En apenas 18 minutos ya se habían marcado más goles que en la ida. El Barça salió con la intensidad que requería el escenario, pero quizás en exceso.

Raphinha abrió la lata muy pronto, pero la alegría duró poco: al cuarto de hora, Elanga ponía la igualada tras ganar la espalda de la defensa aprovechando un centro de Hall, que se fabricó media jugada solo. Bernal replicó al poco tiempo, pero el ex del Nottingham aprovechó un lujo innecesario de tacón de Lamine Yamal para firmar el segundo del Newcastle, en una acción donde Cancelo perdió claramente su marca.

Raphinha celebra su segundo gol / Alejandro García / EFE

De la precipitación al control de Pedri

El Barça jugaba a un ritmo demasiado precipitado. Incluso con el marcador igualado, el partido pedía calma, control y posesiones largas; o lo que es lo mismo, balones a Pedri. El canario casi no apareció en el primer acto y se jugó al ritmo de Fermín y Raphinha, lo que resultó en un saco de imprecisiones y malas decisiones por querer correr siempre hacia adelante. Quizás fue el penalti de Lamine, que dio ventaja al descanso, o la charla de Flick en el vestuario, pero esa lectura se corrigió de inmediato en la reanudación. Y el resultado habla por sí solo.

El Barça recuperó el control que lo hace imparable. Pedri cogió el timón y, con el partido pasando por sus botas, el juego se volvió fluido. El equipo priorizó el juego interior, rebajó las revoluciones, y a través de los apoyos y la movilidad, los de arriba fueron auténticos cuchillos y no fallaron a su cita con el gol. El Newcastle no volvió a marcar y se limitó a correr tras el balón. Así lo reflejan los datos de la segunda parte: 70% de posesión, 259 pases y 8 disparos entre los tres palos, de los cuales 4 acabaron en la red. Y podrían haber sido diez si no fuera por un gran Ramsdale, que evitó que la goleada fuera aún más sangrienta.

La rendición de Joelinton

El recital del segundo tiempo fue una oda al fútbol de Flick, quien demostró que, cuando el Barça juega así, es muy difícil que le pasen por encima. Los elogios llegaron incluso desde el bando rival. Joelinton se rindió ante la evidencia: "Intentas presionar a un centrocampista del Barça y al momento el balón ya está en manos de otro. Sigues presionando, pero el balón desaparece. Al final solo corres y ya ni sabes a quién persigues. Son demasiado buenos".

Howe y Flick se saludan antes del partido / Siu Wu / EFE

Anthony Gordon ya hizo un análisis calcado tras el partido en Saint James' Park el pasado septiembre (1-2), destacando esa fluidez: "No estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen el balón de esta manera. Hemos jugado contra algunos de los mejores equipos, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, pero la forma en que pasan el balón, los mediocampistas, el Barcelona son fluidos y su movimiento es diferente". El propio Howe reconoció que su plan de contraataque funcionó en la primera mitad, pero el vendaval azulgrana de la segunda terminó por quebrar una defensa que tanto impuso en el primer partido.

En definitiva, las palabras de Joelinton sintetizan la capitulación del despliegue físico ante la excelencia técnica. Mientras que en la Premier el éxito se cimenta en el duelo individual y el choque, el brasileño admite que contra el ADN azulgrana ese vigor se vuelve estéril, pues el balón siempre viaja más rápido que el jugador. Mediante una circulación a uno o dos toques, el mediocentro culé desactiva la presión justo antes del contacto, logrando que el rival pierda sus referencias zonales y se agote en balde. Esta confesión revela la frustración sistemática de un adversario que no solo se ve superado en el espacio, sino que ve su voluntad desintegrada por una secuencia infinita de pases. Es precisamente a esa identidad, capaz de someter al ritmo europeo, a la que se aferra el Barça para volver a soñar con la 'orejona'.