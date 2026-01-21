Stepan Chaloupek: "Va a hacer mucho frío, preferiría jugar en Barcelona"

El invierno gélido de Praga espera al Barça este miércoles a las 21 horas, que se juega sus opciones de entrar en el top 8 de la Champions y librarse de la ronda de playoffs. Para ello, deben ganar en el Eden Arena, donde el termómetro marcará una temperatura de cinco grados bajo cero cuando los azulgranas salten al terreno de juego. Las condiciones climáticas adversas impactan hasta los futbolistas del Slavia. "Va a hacer mucho frío, preferiría jugar en Barcelona", reconoció Stepan Chaloupek, central del conjunto checo.

El zaguero de 22 años, fijo en los onces de Trpisovsky en los últimos seis meses, acaba de regresar de Marbella, donde el club ha realizado una minipretemporada, pues la liga de la República Checa se detiene entre diciembre y febrero. "¡Es una locura! Hace mucho frío. He pasado frío en los entrenamientos desde que llegué de España, pero la situación está mejorando un poco", explicó el internacional checo en una entrevista para 'Flashscore'.

Aun así, Chaloupek, que jugó de delantero en su etapa juvenil y ya suma tres goles este curso, ha matizado que jugar en el Eden Arena puede aumentar las opciones del Slavia de conseguir el triunfo contra el Barça. "Quizá un poco, pero es el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo. Tengo curiosidad por ver cómo lo afrontaremos después del parón contra un rival tan grande", señaló el joven defensa checo.

Asimismo, para Chaloupek es un sueño poder competir contra el FC Barcelona. "Ha sido interesante descubrir que puedo jugar contra futbolistas a los que veo habitualmente por televisión", apuntó el zaguero, quien reconoce ser aficionado del Arsenal: "El partido contra el Arsenal, del que soy seguidor desde niño, fue una gran experiencia. Los días previos al partido fueron bastante duros a nivel mental, durante mucho tiempo no supe si iba a jugar o no. Cuando me coloqué al lado de tipos como Saka, Rice o Gabriel en el túnel de vestuarios fue muy fuerte. Me di cuenta de que iba a jugar contra ellos", sentenció Chaloupek, que quiere mantener al Slavia con vida hasta la última fecha, pues están a cinco puntos del vigésimo cuarto.