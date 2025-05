Frimpong se pone a tiro del Barça

El Barça busca un lateral de primerísimo nivel para mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada. La dirección deportiva ha trabajado en diversas opciones dependiendo de la capacidad de inversión que haya a partir de junio, aunque el jugador que más encaja es Jeremie Frimpong. El lateral del Bayer Leverkusen tiene varias ofertas encima de la mesa, pero ha priorizado jugar en España la próxima temporada en el caso de salir de la Bundelsiga, tal y como explica 'Sky Alemania'. El club blaugrana tiene claras sus preferencias y las condiciones de la operación, pero necesita que haya salidas para poder concretar su fichaje.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, tenía perfectamente detectada la falta de laterales antes de firmar por el club blaugrana. Así se lo comunicó a Deco en sus primeras charlas, pero el pasado verano solo se pudo fichar a Dani Olmo y se priorizó mantener el talento que había en la plantilla. Solo a última hora se intentó a cesión del joven Marc Pubill, internacional sub'21 del Almería, pero no hubo acuerdo. Flick ha insistido en los últimos meses en reforzar una posición que ha quedado coja este final de temporada con las lesiones de los futbolistas titulares especialistas.

Deco ha ido trabajando en los últimos meses para cerrar una lista de laterales en los que estarían los brasileños Vanderson (Mónaco) y Dodó (Fiorentina) y las apuestas de Pubill (Almería) y Givairo Read (Feyenoord). Se han seguido opciones como el lateral del Rayo Ratiu, pero tienen claro que si fuera posible invertir la mejor opción es la de Frimpong. Es un lateral-carrilero que gusta muchísimo a Flick y un perfil similar al de Dumfries, que el Barça ha sufrido en la eliminatoria de semifinales de Champions. Todos tienen clarísimo que un lateral de primer nivel puede dar un salto de calidad a la plantilla.

El Barça está satisfecho con Koundé, pero el francés tiene alguna carencia ofensiva y este curso lo ha jugado todo y ha acabado rompiéndose. Flick no ha apostado por la opción de la casa -Héctor Fort- y ahí queda un hueco que debería llenarse. La opinión tanto de técnicos como de dirección deportiva es que si se debe hacer una inversión se debería apostar por la mejor y no pagar un dinero intermedio sin estar plenamente convencidos. Los brasileños tendrían una tasación de unos 20 millones de euros, las apuestas jóvenes de 10 millones, mientras que el precio de salida de Frimpong es de 35-40 millones, fijados por una cláusula de rescisión que, en principio, el Bayer Leverkusen no desea negociar.

Frimpong lleva ya cinco temporadas en el Bayer Leverkusen y tiene contrato hasta el 2028. Está bien atado por su club, pero las dos partes tienen claro que este puede ser el verano ideal para lograr una salida beneficiosa para todas las partes. Xabi Alonso saldrá y el equipo iniciará un nuevo proyecto en el que pueden marcharse también algunos jugadores importantes como Florian Wirtz. Por ahora, las ofertas por Frimpong han llegado desde la Premier League, pero el lateral quiere jugar en la Liga española.

La única opción real que tendría Frimpong es el Barça, ya que el Madrid ha cerrado el fichaje de Alexander Arnold, que cubrirá el lateral derecho con Carvajal. La posición está cubierta por lo que el club blaugrana pasa a un primer plano. Otra cosa es si el Barça estará en disposición de poder inscribir al futbolista teniendo en cuenta que también se está mirando de reforzar el ataque con la llegada de un extremo de nivel. Solo una o dos salidas, más el dinero que se ingrese de los futbolistas por los que el club tiene un porcentaje podrían llegar a desencallar la situación.