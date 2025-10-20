Freno de mano en el Barça con Marc Bernal

Marc Bernal solo ha disputado tres partidos esta temporada acumulando 21 minutos. Tanto el cuerpo técnico como Hansi Flick tuvieron claro que no jugaría hasta que hubiera pasado un año de su operación de rodilla y así se ha hecho. La idea era que fuera entrando poco a poco, pero Flick confirmó que aún no le ve listo: "Tenemos que cuidarle. No estamos convencidos de que esté al cien por cien para jugar estos partidos; siempre son partidos muy duros, y al ver los encuentros contra el Sevilla u otros, no es el mejor momento para que vuelva a jugar por la intensidad".

Flick comentó que la gestión del regreso de Marc Bernal es distinta a la de Gavi y que van a tener mucho cuidado: "Encontraremos partidos para que vaya volviendo y, además, tiene que ir mejorando en los entrenamientos. No está en su mejor nivel para los grandes partidos, hay que ayudarle a mejorar. Y en eso estamos ahora", explicó el entrenador.

Marc Bernal realizó la pretemporada con normalidad y el futbolista se veía ya listo, incluso, para regresar a los terrenos de juego en el Joan Gamper del pasado mes de agosto. Los servicios médicos le frenaron hasta septiembre y hasta ahora no ha tenido prácticamente espacio en el equipo, ni en las segundas partes porque los resultados han ido siempre muy ajustados y Flick ha preferido no arriesgar con el canterano.

Bernal se ve cada vez mejor, aunque le falta ritmo de competición porque no juega. Y cuando lo ha hecho, como con el PSG, estuvo fuera de su posición natural. El año pasado, Gavi comenzó a jugar ya mucho en el mes de noviembre por lo que habrá que ver si Flick hace lo mismo con Bernal este curso.

El entrenador tiene plena confianza en Marc Bernal. De hecho, frenó su cesión en este mercado de verano cuando el centrocmapista tuvo muchas ofertas para poder salir. No querían que forzara antes de tiempo sino que recuperara bien en el Barça para acumular minutos poco a poco. Flick, que el año pasado comenzó con él de titular, está más que convencido de que puede ser el pivote del futuro en el equipo blaugrana y por ello se le renovó a largo plazo.