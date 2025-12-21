Frenkie: "Sentí que fuimos superiores"

Victoria importantísima del Barça para cerrar el año 2025. El cuadro azulgrana se impuso ante un Villarreal que buscaba vencer para meterse de lleno en la pomada por el título. Y los pupilos de Hansi Flick dieron un golpe encima de la mesa en La Cerámica en un encuentro en el que Raphinha adelantó más o menos rápido a los azulgranas y la expulsión de Renato Veiga, que perdió el juicio en una fracción de segundo con una entrada a Lamine Yamal, hizo el resto.

Habrá que ver el alcance de la lesión de Koundé, que se tuvo que retirar en la segunda mitad para dar entrada a Marc Casadó, que volvió a ejercer de lateral diestro como en Guadalajara en la Copa del Rey. A eso hay que añadir la grave lesión de rodilla de Christensen de la sesión del sábado de forma fortuita y el estado de un Pedri que debería regresar para el derbi. Pero veremos finalmente en qué queda esa sobrecarga.

CAPITÁN

Uno de los que completó el partido entero fue Frenkie de Jong. El neerlandés lució el brazalete de capitán y se ubicó haciendo de Pedri acompañando en la sala de máquinas a Eric Garcia y Fermín López. Flick retiró del campo en la segunda mitad al de Martorell para dar entrada a Marc Bernal y decidió mantener los 90' a Frenkie.

El internacional con Países Bajos habló en zona mixta tras el choque: "Muy contento. Cerramos el año como líderes que era el objetivo. El Villarreal sale rápido a la contra y tiene jugadores peligrosos. Sentí que fuimos superiores. Ha sido una victoria merecida. Estamos bien. ahora no es el momento de los títulos pero estamos vivos en todo".

GERARD MARTÍN Y JOAN GARCIA

También habló un Gerard Martín que se ha vuelto imprescindible para Flick: “Hemos mejorado mucho desde principio de temporada. La derrota en Londres dolió pero nos sirvió de mucho". Y Joan Garcia, uno de los mejores con paradas imposibles, comentó que “cuando me llegan las intento parar. Importante volver a dejar la portería a cero. El balance es positivo. He estado muy cómodo desde el primer momento que llegué".