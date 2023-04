Frenkie y Pedri, 'agua bendita' para Xavi

Xavi ya tiene a sus ‘brotes verdes’ a punto para mañana contra el Atlético; el neerlandés y el de Tegueste, salvo sorpresa, serán titulares El canario lleva fuera de los terrenos de juego más de dos meses; el ex del Ajax, desde el 19 de marzo

Ante el riesgo de que acabe deslucida por las continuas insinuaciones de que “ha sido muy barata” y el pobre juego del Barça de las últimas semanas, Xavi recupera fuente de vida para la Liga. Brotes verdes. Imaginación. Factor diferencial. Llámenlo como quieran.

Frenkie de Jong y Pedri González serán, salvo sorpresa, titulares mañana en el Spotify Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Tras completar parte de los entrenamientos con el grupo a lo largo de la semana, ambos (junto a Dembélé) realizaron la sesión completa ayer en lo que era una prueba importante de cara a dictaminar su presencia o no en el duelo liguero. Trabajaron con muy buenas sensaciones y a alta intensidad, como estaba previsto, y Xavi tiene el OK para alinearlos en un partido importante. Ya no tanto a nivel clasificatorio (que también), sino más en lo que a recuperar sensaciones se refiere.

Y con un rival potente como es el ‘colchonero’ y en un contexto, Sant Jordi, con un gran componente emocional en la Ciudad Condal. Los dos últimos encuentros oficiales del Barça han dejado un sabor de boca bastante amargo. Ni contra el Girona ni, sobre todo, ante el Getafe el equipo ha fluido. Espeso, plano, generando poco peligro. Hacía 28 años, desde la era Cruyff, que el Barça no enlazaba dos 0-0 seguidos. Y el técnico de Terrassa es consciente (no lo ha escondido en ningún momento) de que el regreso de Frenkie de Jong y Pedri aportará un extra de imaginación y creatividad ultranecesario para que el engranaje azulgrana vuelva a carburar.

INTOCABLES

Tanto el neerlandés como el de Tegueste han sido indispensables para Xavi Hernández este curso. Cuando han estado disponibles lo han disputado prácticamente todo. Los datos no mienten. Las dos últimas temporadas, el Barça ha perdido con Pedri en el campo solo un encuentro de Liga. Frenkie, algo discutido hasta la campaña pasada (de hecho, se le presionó bastante para que aceptara una venta en verano), ha dado el paso al frente que tanto se le demandaba. Aún se espera más, pero es innegable que ha aceptado los galones y ha ofrecido otra versión. Xavi ha sabido sacárselo también, claro.

El tinerfeño se ha perdido los dos últimos meses de competición. Cayó en la ida de Europa League ante el Manchester United allá por el 16 de febrero. Recayó cuando todos dábamos por hecho que estaría listo para el clásico liguero del 19 de marzo. Y hasta hoy. Partido, ese del 19-M, en el que se lesionó el neerlandés. No llegó ni a ir con su selección en el parón.

En cualquier caso, por fin tienen la luz verde que tanto ansiaba Xavi. Pasaban las semanas y la prudencia de los médicos (sobre todo con esa recaída de Pedri en la mente) lo aplazaba todo. La próxima semana será el turno de Ousmane y, seguramente, de Christensen.