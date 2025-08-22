Frenkie, padre por segunda vez, collejas y al margen del grupo

Frenkie de Jong ya ha sido padre de su segundo hijo. El centrocampista neerlandés ha estado en vilo esta semana, puesto que el martes no se ejercitó con sus compañeros por ese motivo, el miércoles sí después de que todavía no naciera el bebé y ayer se volvió a perder parte de la sesión.

Finalmente, su pareja Mikki Kiemeney ha dado a luz y el jugador, feliz pero sin haber podido tener continuidad esta semana, se ha reincorporado ya al 100% a las sesiones con el FC Barcelona.

FELICITACIÓN Y TÚNEL DE COLLEJAS

Este viernes, en la previa del partido contra el Levante en el Ciutat de València, el pivote titularísimo para Flick ha recibido la felicitación por la gran noticia. En forma de túnel de collejas, como marca la tradición.

De Jong, en el último Joan Gamper / Dani Barbeito / SPO

Luego no se ha sumado a los ejercicios con el resto del grupo, sino que se ha entrenado al margen junto a uno de los preparadores físicos. A priori, debería estar OK para salir de inicio en Valencia pero en el club han querido que recuperara un poco el tiempo perdido en esta semana atípica para él.

LEWY, OK TRAS UNA CHARLA CON TOUS

Por su lado, Lewandowski, que ayer ya hizo el entrenamiento completo con sus compañeros, ha salido antes que el resto y ha mantenido una larga conversación con Julio Tous, jefe de la preparación física. Luego ha entrenado con normalidad y veremos si está para entrar en la lista de Flick. El polaco se muere de ganas de debutar, pero hay que ir con cautela.

Como hemos comentado en SPORT, Bardghji no se ha ejercitado porque esta tarde disputará un amistoso ante el Atlètic Lleida. Flick y el club prefieren que se ruede con minutos de competición mientras no esté inscrito. Tampoco un Héctor Fort cuya salida es inminente